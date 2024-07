Antonella Clerici, la foto con la sorella fa boom di like: chi è e cosa fa Cristina, eccole insieme

Antonella Clerici presenta la sorella e la foto fa impazzire il web: ecco chi è, cosa fa Cristina e il rapporto con la conduttrice.

Non tutti sanno che Antonella Clerici ha una sorella, Cristina, che è totalmente diversa da lei non solo fisicamente, ma anche caratterialmente al punto da aver scelto due carriere differenti e opposte. Antonella, infatti, sin da giovanissima, ha sempre avuto una passione per il giornalismo che ha alimentato con lo studio e le prime esperienze televisive sfoggiando una sicurezza e un’intraprendenza che, con il tempo, le hanno permesso di conquistare anche il pubblico di Raiuno.

Cristina, invece, ha sempre preferito restare un passo indietro rispetto alla sorella maggiore scegliendo una strada professionale lontanissima dalle luci dei riflettori e rifiutando l’etichetta di “sorella di” al punto da fingere di non conoscere Antonella quando le chiedono se siano parenti.

Cristina Clerici, quattro anni più giovane della famosissima sorella Antonella, è una psicologa e raramente appare sui social dove preferisce pubblicare soprattutto foto dei suoi viaggi. Nonostante sia una persona discreta e riservata, Cristina Clerici non si tira indietro quando la sorella Antonella ha bisogno di lei e, dopo aver superato un momento difficile, la conduttrice ha scelto di ringraziarla condividendo una rarissima foto in cui sono insieme.

Cristina Clerici, la sorella di Antonella manda in delirio il web: ecco perché

Antonella e Cristina Clerici non si mostrano spesso insieme, ma quando lo fanno la reazione del pubblico è immediata ed entusiasta come dimostra il numero di like conquistato dall’ultima foto pubblicata su Instagram dalla conduttrice. Nello scatto in questione (guardate in basso, ndr), le sorelle Clerici, una bionda e l’altra mora, sorridono felici mentre trascorrono un giorno insieme senza impegni lavorativi come erano solite fare quando erano ancora due adolescenti.

Molto legate tra loro, Antonella e Cristina Clerici approfittano del poco tempo libero che hanno per stare insieme, raccontarsi e supportarsi come solo due sorelle sanno fare. “Il rapporto più stretto in assoluto ce l’ho con mia sorella: è anche la mia prima critica, mia sorella è un po’ la mia coscienza!”, aveva raccontato Antonella in un’intervista rilasciata qualche tempo fa al settimanale Chi.

Non è un caso che Antonella Clerici abbia scelto di condividere una foto con la sorella in un momento particolare della sua vita: poche settimane fa, infatti, la conduttrice del programma di Raiuno “E’ sempre mezzogiorno” si è sottoposta ad un’operazione d’urgenza per la rimozione delle ovaie raccontando il tutto sui social dove ha anche svelato che ogni cosa sta procedendo nel migliore dei modi dopo aver ricevuto gli esiti di una visita di controllo.

Dimessa dall’ospedale, la conduttrice sta affrontando il periodo di convalescenza a casa circondata dall’amore dei suoi cari ovvero la figlia Maelle, il compagno Vittorio Garrone e la sorella Cristina con cui, soprattutto d’estate, si concede delle giornate allegre e spensierate durante le quali Maelle si lascia coccolare dalla zia che, non avendo avuto figli, è totalmente innamorata della nipote.