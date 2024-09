Aurora Ramazzotti, chi è e cosa fa il compagno Goffredo. Tutto su di lui

Chi è Goffredo Cerza, il compagno di Aurora Ramazzotti e padre del piccolo cesare. Tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti formano non solo una delle coppie più belle del mondo dello show business, ma anche delle più unite e stabili. Pur essendo giovanissimi, stanno insieme da tantissimi anni ed, effettivamente, Goffredo è il primo, grande amore della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. La loro storia è cominciata nel 2017 a Londra, dove lui studiava, grazie ad un’amica comune, Sara Daniele, la figlia di Pino Daniele che, per Aurora, è come una sorella.

Da quel momento, i due non si sono più lasciati, nonostante varie voci dicessero il contrario, raggiungendo insieme tappe importanti delle rispettive vite come la laurea di lui e l’ingresso nel mondo del lavoro. Dopo un periodo vissuto da fidanzati, i due, pur essendo giovanissimi, hanno deciso di dare una svolta al rapporto iniziando a convivere. Lo scorso anno, poi, è arrivata il frutto di un amore importante perché il 30 marzo 2023 è nato il figlio Cesare.

Tutto su Goffredo Cerza e il rapporto con la suocera Michelle Hunziker

Goffredo Cerza è nato nel 1996 ed è originario di Roma. La madre Francesca Romana Malato è manager di un Poliambulatorio specialistico, mentre il padre Fabio Cerza è specialista in Ortopedia e Traumatologia. Goffredo, però, ha intrapreso una strada diversa da quella dei genitori laureandosi in Ingegneria Elettrica alla University of London per poi conseguire un Master in International Business presso la Hult International Business School.

Dopo la laurea, Goffredo ha cominciato a lavorare a Londra come Marketing Manager e Business Analyst ma l’amore per Aurora lo ha convinto a tornare in Italia. Amante del fitness, ha deciso di trasformare la sua passione in un lavoro, fondando “kingcerzfitness”, con profilo Instagram, pagina web e app di fitness.

Insieme ad Aurora, così, riesce ad occuparsi del piccolo Cesare il cui arrivo ha cambiato totalmente la vita della giovane coppia. Goffredo, tuttavia, non è amato solo da Aurora, ma anche dalla suocera Michelle Hunziker con cui ha un legame speciale. “Goffredo è un po’ come fosse mio figlio, è un 28enne ma in realtà ha la cultura e la consapevolezza di un quarantenne, di un uomo vissuto. È responsabile, un tipo molto attento e abbiamo trovato un punto di unione incredibile, soprattutto da quando è nato mio nipote Cesare. Hanno voluto che entrassi in sala parto, in quel momento io e Goffredo ci siamo guardati e non dimenticherò mai il suo sguardo”, le parole della showgirl a Verissimo.