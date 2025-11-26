“Avevo avuto un attacco di panico e ho preso dei calmanti. Non è stato bello. Ci sto lavorando con uno psicologo, cosa che ogni persona che si trova in queste situazioni deve fare perché altrimenti diventa veramente complicato passare una giornata normale”. Belen Rodriguez, con sincerità estrema, spiega il motivo per cui è apparsa in difficoltà durante una recente intervista sul palco di Vanity Fair Stories, a Milan. “Il risultato è stato un rincoglionimento importante”, dice ancora la showgirl argentina, che aggiunge: “Non è stato bello per me vedermi così”.

Tanti i commenti di sostegno per Belen via social. “Mi dispiace tantissimo. Un caro abbraccio”, scrive un utente. “Io non giudicherei, meglio astenersi. Gli attacchi di panico sono democratici, bussano alla mia di porta e alla sua, anche se abbiamo vissuti e vite completamente diverse. Evitiamo di attaccarla, non è bello, non lo merita nessuno”, scrive un’altra.