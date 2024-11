Ballando con le Stelle…in love. Tutte le coppie nate nel programma di Milly Carlucci

A Ballando con le stelle nascono tanti amori: ecco tutte le coppie che si sono formate nel programma di Milly Carlucci.

Galeotto è stato il ballo per tante coppie che, in 19 edizioni di Ballando con le stelle, sono nate tra una prova e l’altra. Sono state davvero poche le edizioni del programma di Milly Carlucci che non hanno avuto una coppia nata nel corso delle varie puntate. L’edizione 2024, così, non fa eccezione e, a far sognare tutti, è la coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice.

Oltre ad incantare pubblico e giuria ogni volta che scendono in pista, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice lasciano tutti senza parole anche per l’evidente feeling che hanno, a quanto pare, non solo in pista ma anche fuori dal programma. Il maestro di ballo e l’attrice, con alcune risposte sibilline, stanno alimentando il gossip anche se, per il momento, non esiste ancora ufficialmente la coppia. “Noi abbiamo un’incredibile affinità, l’alchimia non si può creare. Vedremo”, hanno detto nel corso dell’ultima puntata.

Le coppie celebri di Ballando con le stelle

Esattamente come accade nei reality show, anche in un programma come Ballando con le stelle è facile che nasca l’amore. Maestri e concorrenti, infatti, trascorrono tantissimo tempo insieme per la preparazione delle esibizioni e non è raro che il feeling artistico porti alla nascita di un sentimento più profondo.

Tra le coppie più celebri della storia di Ballando c’è sicuramente quella formata da Massimiliano Rosolino e Natalia Titova che, dopo essersi incontrati e innamorati sulla pista del Foro Italico, non si sono più lasciati suggellando il loro amore con la nascita delle figlie Vittoria Sydney e Sofia Nicole.

Un’altra coppia storica è stata quella formata da Fabio Fulco e Cristina Chiabiotto. I due, entrambi concorrenti, si sono conosciuti nel 2005 restando insieme per più di dodici anni. Dopo la rottura, entrambi si sono sposati e hanno formato una famiglia con altre persone. Bellissima anche la coppia formata da Samanta Togni e Stefano Bettarini così cme quella di Sara Di Vaira e Marco Del Vecchio: entrambe le coppie, poi, si sono lasciate poco dopo. Anche Ema Stokholma e Angelo Madonia, si sono conosciuti a Ballando e sono rimasti insieme per circa un anno. Attualmente, lui ha una storia con Sonia Bruganelli.

Travagliata, inoltre, è stata la storia di Dani Osvaldo e Veera Kinnunen. La relazione tra i due, nata proprio durante il programma, causò diversi frizioni con l’ex compagno di lei ovvero Stefano Oradei, l’attuale marito di Manila Nazzaro.