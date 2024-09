Ballando con le Stelle, MIlly perde colonna portante del programma: addio doloroso

Milly Carlucci perde la colonna portante di Ballando con le stelle: l’addio fa male anche al pubblico fedele del programma.

Brutta perdita per il cast di Ballando con le stelle che, a poche settimane dall’inizio della nuova edizione, deve rinunciare ad una vera e proprio colonna portante della trasmissione. Dopo gli addii degli scorsi anni di protagonisti importanti come Raimondo Todaro e Stefano Oradei, a settembre, sulla pista di Raiuno, non scenderà una delle ballerine professioniste più brave e più apprezzate sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori, in primis da Carolyn Smith.

L’addio della ballerina professionista è stato ufficializzato ma la sua assenza nel promo che va in onda su Raiuno, già da diverse settimane, aveva fatto scatenare i primi rumors.

Ballando con le stelle: chi lascia il programma

Dopo aver incantato tutti ballando in coppia con Lorenzo Tano, oggi suo fidanzato, Lucrezia Lando non farà parte della nuova edizione di Ballando con le stelle e a spiegare i motivi di tale scelta è stata la stessa ballerina con una storia pubblicata su Instagram. “Ciao. Quest’anno ho deciso di non far parte del cast di Ballando perchè ho scelto di concentrarmi e mettere tutta me stessa su un nuovo e importante progetto del quale vi parlerò nei prossimi giorni”, le parole della ballerina.

Una decisione difficile per la maestra di ballo che è arrivata in trasmissione da giovanissima dimostrando immediatamente le sue doti con cui ha vinto anche un’edizione ballando in coppia con Gilles Rocca. Il motivo dell’addio, tuttavia, non è stato svelato dalla ballerina ma non si esclude un passaggio alla concorrenza.

In passato, infatti, altri maestri diventati molto popolari con Ballando come Natalia Titova e Raimondo Todaro, dopo l’addio alla trasmissione di Raiuno, sono entrati a far parte del cast di Amici di Maria De Filippi e non si esclude che possa accadere anche stavolta.

Dopo l’addio di Raimondo Todaro, infatti, la De Filippi potrebbe puntare su un altro maestro di latino: a tal proposito, sul web, circola il nome di Stefano Oradei, marito di Manila Nazzaro sposata dopo undici anni di fidanzamento con una collega ma anche quello di Lucrezia Lando rappresenta una suggestione interessante. I fan, in ogni caso, sperano di rivederla presto in tv e, nel frattempo, continuano a seguirla sui social dove si mostra spesso in compagnia del fidanzato Lorenzo Tano con cui l’amore è nato tra un ballo e l’altro per poi diventare sempre più forte come è facile notare dal legame che li unisce.