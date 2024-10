Ballando con le Stelle, scontro tra la Lucarelli e Bruganelli: volano parole di fuoco

Scontro di fuoco a Ballando con le stelle tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli, cosa ha scatenato la diatriba tra le due.

Tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli non corre buon sangue e, nell’ultima puntata di Ballando con le stelle 2024, tra le due, c’è stato uno scontro senza precedenti. Tutto è nato dal giudizio espresso da Selvaggia Lucarelli sull’esibizione della Bruganelli nel corso della seconda puntata in seguito al quale, ospite de La vita in diretta di Alberto Matano, l’ex moglie di Paolo Bonolis si è lasciata andare ad un durissimo sfogo.

“Quando ha continuato a ridicolizzare la mia esibizione, io sapevo che avevo mia figlia a casa. Mi è sembrato totalmente gratuito ed è stato il motivo per cui ho perso completamente la brocca”, le parole della Bruganelli a La vita in diretta. La Lucarelli ha poi risposto sui social, ma la resa dei conti è arrivata in diretta durante Ballando con le stelle.

Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli: perché si sono scontrate a Ballando con le stelle 2024

Durante la puntata di Ballando con le stelle 2024 trasmessa il 12 ottobre, al termine dell‘esibizione tra Sonia Bruganelli e Carlo Aiola, Selvaggia Lucarelli, prima di esprimere un giudizio sul ballo, ha affrontato apertamente l’ex moglie di Paolo Bonolis sottolineando di non avere alcuna voglia di litigare.

“Non mi interessa la lite, ti vedo tanto confusa. La volta scorsa ti avevo fatto un complimento dicendo che sei una donna di personalità. Ti vedo molto confusa, adegui il tuo personaggio in base a quello che pensi ti convenga fare al momento. Per insultare tutti al grande fratello non avevi difficoltà”, le parole della giurata del programma di Milly Carlucci.

Durante lo scontro, poi, si torna anche alle parole dette dalla Bruganelli nel video introduttivo dell’esibizione in cui sottolinea come, l’atteggiamento di tante persone, sia cambiato nei suoi confronti da quando si è separata da Bonolis. “Prima, quando ero accanto a una persona (Paolo Bonolis, ndr) che agli altri interessava, anche se ero brutta se lo facevano andare bene. Ora, se sono brutta, non me lo fanno passare”.

La Bruganelli, così, stanca di ricevere critiche non inerenti alla sua esibizione, chiede di riportare il focus sul ballo, ma la Lucarelli la punge ancora. “Ho parlato di ballo, ma non ti conviene che si parli solo di quello perché sei una delle ultime della lista. Prova a essere te stessa, banalmente“, incalza la giurata. “Anche tu stai interpretando un ruolo, sta interpretando Selvaggia Lucarelli. Non credevo di trovarmi davanti a uno psicologo, non pensavo di trovarmi dall’analista”, conclude Sonia.