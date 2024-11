Ballando, Milly Carlucci piange in diretta, cos’è successo

Milly Carlucci piange in diretta a Ballando con le stelle: ecco cos’è successo alla conduttrice di Raiuno.

Ballando con le stelle 2024 continua a regalare momenti emozioni al pubblico, ma anche episodi divertenti nonché anche scontri tra i concorrenti e i giudici. E’ quanto accaduto nel corso della puntata trasmessa sabato 9 novembre 2024 durante la quale ci sono stati momenti epici che hanno scatenato anche il dibattito sul web. Uno dei momenti più apprezzati è stato quello che ha avuto come protagonista Massimiliano Ossini che ha deciso di andare contro la giuria per difendere il lavoro di tutti i concorrenti.

Sonia Bruganelli, invece, ha infiammato lo studio discutendo nuovamente con Selvaggia Lucarelli, ma il momento più toccante è quello che hanno regalato Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli che sono riusciti a far commuovere tutti, compresa Milly Carlucci.

Perché Milly Carlucci ha pianto a Ballando con le stelle 2024

Le esibizioni dei maestri e dei concorrenti di Ballando con le stelle 2024 vengono sempre precedute da filmati in cui si lasciano andare a racconti riguardanti l’esperienza o anche la propria vita. Nella puntata di Ballando del 9 novembre 2024, Alessandra Tripoli e Luca Barbareschi hanno aperto il proprio cuore condividendo con il pubblico il ricordo di un dolore che ha stravolto la vita di entrambi.

Alessandra Tripoli ha parlato del dolore legato alla perdita della madre: “Io con mia madre avevo un rapporto viscerale… Migliore amica… Mi sono sentita svuotata perché non riuscivo più a mangiare, a ballare, a fare la mamma, perché quando io facevo qualcosa con mio figlio pensavo che qualsiasi gioia non sarebbe stata condivisa”, le parole della ballerina.

Anche Luca barbareschi ha voluto ricordare le persone che non ci sono più: “Sogno ancora mio padre, mia madre… Vorrei sapesse che le voglio un bene infinito”, le parole dell’attore e regista. La coppia, poi, è scesa in pista concludendo l’esibizione con un pianto che ha coinvolto anche gli altri protagonisti dello show.

Il momento è stato talmente toccante che Milly Carlucci, visibilmente provata, ha mandato in onda la pubblicità: “Sogno ancora mio padre, mia madre… Vorrei sapesse che le voglio un bene infinito”, ha detto la conduttrice che, dopo la pubblicità, si è lasciata andare ad una dichiarazione emozionante.

“Scusate se non sono ancora in grado di parlare, è che, poi, certe cose, ognuno le riferisce a sé stesso, ognuno ricorda le proprie perdite e siccome ci sono delle cose emotive che ti prendono… C’è poco da fare. Tu puoi essere una persona abituata a stare su un palco ma la tua vita è la tua vita e, quindi, veramente, personalmente, mi avete toccata tantissimo, in una maniera incredibile”, ha concluso prima di lasciare spazio alla giuria e ad Alberto Matano.