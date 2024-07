Ballando, scippo senza precedenti a Mediaset: chi ha preso Milly Carlucci

Milly Carlucci autrice di uno scippo senza precedenti a Mediaset: nel cast super stellare di Ballando con le stelle c’è anche un nome bomba.

Il cast di Ballando con le stelle 2024 non è stato ancora ufficializzato, ma secondo voci di corridoio, Milly Carlucci sarebbe pronta a sorprendere il pubblico con concorrenti super vip tra i quali spiccherebbe anche la stella di Mediaset.

Per mesi, il nome di Barbara D’Urso è stato accostato a quello della nuova edizione di Ballando così come quello di Belen Rodriguez ma entrambe non ci saranno: la prima non sembrerebbe intenzionata a tornare nel piccolo schermo come concorrente di un programma tv mentre la showgirl argentina ha accettato la nuova sfida di Discovery e a settembre sarà al timone di nuovi programmi sul Nove e Real Time.

Dopo la fine del matrimonio con Fedez, inoltre, anche il nome di Chiara Ferragni ha stuzzicato i sogni di Milly Carlucci la cui intenzione è quella di regalare al pubblico un cast vario con personaggi molto famosi ed altri di nicchia come accaduto nelle precedenti edizioni. In quest’ottica, la Carlucci sarebbe riuscita a strappare il sì ad una vera star di Mediaset, amatissima soprattutto dal pubblico di canale 5.

Ballando con le stelle 2024: Milly Carlucci strappa l’attore di Terra amara a Mediaset

Milly Carlucci avrebbe scelto Furkan Palali come concorrente di Ballando con le stelle 2024: pur non essendoci ancora l’ufficialità, la presenza della star di Terra amara, la soap opera turca trasmessa da Mediaset e che ha incollato milioni di telespettatori davanti ai teleschermi, appare ormai certa.

«Manca ancora la firma – scrive il settimanale Di Più Tv che ha contattato l’entourage dell’attore turco – ma Furkan è già pronto per trasferirsi in Italia, ed è pieno di entusiasmo». Per Milly Carlucci che, lo scorso anno è riuscita ad avere tra i concorrenti alcuni dei personaggi televisivi italiani più importanti come Simona Ventura, Paola Perego, Teo Mammucari e Rosanna Lambertucci solo per citarne qualcuno, rappresenta un vero colpaccio.

L’attore che, in Terra amara interpretava Fikret, era stato accostato anche alla prossima edizione del Grande Fratello che andrà in onda a settembre sempre con la conduzione di Alfonso Signorini, ma a quanto pare, avrebbe deciso di cedere alla corte di Milly Carlucci.

Il 37enne con un passato da giocatore di basket prima di essere rapito dal fascino della recitazione, ha stravolto la propria vita in seguito ad una delusione d’amore che lo ha convinto a buttare tutto all’aria seguendo i consigli degli amici che, da tempo, gli dicevano di fare il modello essendo alto quasi due metri. Dopo le prime esperienze in passerella, sono arrivati i primi ruoli nelle fiction turche, il successo e la voglia di mettersi in gioco anche come ballerino sulla pista più famosa della televisione italiana.