Barbara D’Urso, che lavoro fa oggi dopo l’addio alla tv: la sua nuova vita

Dopo l’addio alla tv, che lavoro fa oggi Barbara D’Urso? La nuova vita della conduttrice che ha saputo reinventarsi totalmente.

Da più di un anno, la vita di Barbara D’Urso è totalmente cambiata. Dopo essere entrata per anni, tutti i giorni, nelle case degli italiani conducendo Pomeriggio 5, la conduttrice si è ritrovata improvvisamente senza il suo storico programma affidato a Myrta Merlino, al timone del programma del pomeriggio di canale 5 ormai da due stagioni. Dopo l’addio a Mediaset, la D’Urso si è allontanata dal piccolo schermo tornando in tv solo in due occasioni: la prima per un’intervista rilasciata a Mara Venier nel corso di una puntata di Domenica In e la seconda per trasformarsi in ballerina per una notte accettando l’invito di Milly Carlucci per Ballando con le stelle.

Proprio nel programma di Raiuno, rispondendo alle domande di Selvaggia Lucarelli, la D’Urso non ha escluso di poter tornare presto in tv. In attesa che quel momento arrivi, la conduttrice è riuscita a reinventarsi tuffandosi, con successo, in un’attività totalmente nuova.

Barbara D’Urso e il nuovo lavoro dopo l’addio a Mediaset

Barbara D’Urso è una donna piena di idee e di energie e, così, insieme all’amica Francesca Cardarelli, ha fondato B&Fable, una società che organizza eventi. Le strade della conduttrice e dell’amica si sono incrociate qualche anno fa e, dopo essere diventate amiche, hanno deciso di mettersi in affari insieme. La società si occupa di organizzare eventi di diverso tipo, compresi i matrimoni con un’atmosfera romantica e fiabesca.

La D’Urso, inoltre, ha fondato società anche insieme ai figli Emanuele e Gianmarco, avuti dal produttore tv Marco Berardi. Mamma e figli, qualche tempo fa, hanno deciso di fondare una società agricola che ha terreni coltivati a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, e una società immobiliare.

Oltre ad aver dedicato gran parte della sua vita lavorativa al mondo dello spettacolo, la D’Urso che da anni ha scelto Milano come città in cui vivere, non ha mai chiuso le porte a nuove avventura professionali e, così, oggi che la tv le ha, per il momento, la porta, si sta dedicando ad altre attività professionali. Inoltre, sta trascorrendo molto più tempo con i figli, in particolare con le due nipotine di cui la seconda nata poche settimane fa e di cui la conduttrice è follemente innamorata che documentano i vari contenuti social che pubblica quando fa la nonna a tempo pieno.