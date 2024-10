Barbara D’Urso, dove vive la conduttrice: la casa da sogno a Roma

Dove vive Barbara D’Urso? La conduttrice mostra l”appartamento da sogno in cui si rifugia a Milano. Ecco la sua casa.

Barbara D’Urso, dopo essere stata lontana dalla tv per un anno dopo la scelta di Mediaset di affidare la conduzione di Pomeriggio 5 a Myrta Merlino, è tornata ad esserne protagonista accettando l’invito di Milly Carlucci come ballerina per una notte. Sulla pista più famosa d’Italia, la conduttrice ha sfoggiato tutto il suo talento e, pensando al proprio futuro, non ha escluso di poter tornare a condurre. In attesa di novità professionali, la D’Urso trascorre le proprie giornate con i figli, dedicandosi soprattutto alle sue nipotine.

Senza impegni lavorativi, Barbara ama anche viaggiare molto e quando non lo fa si rifugia nella sua splendida casa. La conduttrice, infatti, vive a Milano in una casa davvero da sogno e che rispecchia los tile elegante e moderno della padrona di casa.

La casa di Barbara D’Urso: lo splendido appartamente in cui vive la conduttrice

Barbara D’Urso ha sempre condiviso tanto della propria vita sui social mostrando al pubblico anche la sua parte più intima. Barbara, infatti, da quando è diventata nonna, pubblica spesso foto e video insieme alla sua nipotina di cui è perdutamente innamorata. Barbara, inoltre, mostra spesso anche immagini della sua casa mostrando soprattutto la sua cucina che è molto frequentata anche da Angelica, la sua migliore amica che è diventata molto popolare grazie alle sue ricette.

Barbara vive in un appartamente elegante alle porte di Milano. Nessun arredamento sfarzoso per la conduttrice che, per la propria casa, ha scelto uno stile minimal. Ampi spazi, luminosi e con tinte neutre per la casa della D’Urso che è caratterizzata da arredi total white, parquet chiaro per i pavimenti e molto comfort. La cucina è bianca con uno stile molto moderno mentre in bagno prevale il marmo bianco.

Anche il salone è “total white”, arredato con divani e lampadari di cristallo. A rendere ancora più luminosa la casa è la presenza di grandi finestre e tanti specchi. Nell’appartamento, inoltre, Barbara ha riservato una stanza alla palestra in cui può allenarsi quando non va in palestra. Inoltre, nella casa della D’Urso c’è una collezione particolare ovvero quella di peluche. Barbara ama soprattutto gli “orsi” da cui ama circondarsi. Gli orsi peluche sono presenti in tante stanze della casa della conduttrice, anche in camera da letto dove trionfa yb grande letto matrimoniale. Un nido prezioso, dunque, quello della D’Urso che la rappresenta totalmente.