Ancora una volta è Eric Forrester il protagonista delle prossime puntate. Ecco il gesto che commuove tutti i fan di “Beautiful”

Proseguono le vicende della celebre soap opera americana Beautiful, trasmessa in Italia su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Nelle trame della settimana dal 16 al 22 giugno 2024, emergono nuove tensioni e decisioni che scuotono profondamente i protagonisti della famiglia Forrester e i loro affetti più cari.

Le nuove puntate di Beautiful, ricche di suspense e colpi di scena, sono trasmesse domenica 16 giugno dalle 14:00 e dal lunedì 17 a sabato 22 giugno 2024 alle 13:45 su Canale 5. È possibile seguire gli episodi anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity, che offre l’opportunità di recuperare le puntate e approfondire le anticipazioni della soap.

Le tensioni attorno alla salute di Eric Forrester

La settimana si apre con una preoccupazione crescente per le condizioni di salute di Eric Forrester, patriarca della famiglia. Hope teme che la festa organizzata per celebrare un momento importante possa essere troppo faticosa per lui e suggerisce di concentrarsi maggiormente sul suo benessere. Ridge, grato per il sostegno di Hope, decide di confidare a Zende la gravità della malattia del nonno, scatenando in lui una reazione emotiva intensa.

Consapevole della situazione, Eric decide di anticipare la festa per poter salutare i suoi cari in modo più sereno. Donna, nonostante sia turbata dalla decisione, lo sostiene con forza, mentre Ridge, Steffy e altri familiari si impegnano a mantenere il segreto sulla reale condizione di Eric, rispettando il suo desiderio di privacy.

Durante i preparativi, Eric e Donna si lasciano andare a ricordi del passato, mentre Ridge spiega a Thorne il motivo della discrezione, sottolineando l’importanza di proteggere il padre. Anche Bridget arriva da New York e, una volta informata, mostra una profonda commozione. Ridge ricorda a tutti l’importanza di non rivelare la verità durante la festa, che si apre con sorrisi forzati e un’atmosfera carica di emozioni contrastanti.

Un altro nodo centrale delle trame riguarda il piccolo Douglas, che sorprende tutti comunicando al giudice la sua volontà di essere affidato alla zia Steffy, anziché vivere con Hope e Liam o con il padre Thomas. Questa decisione innesca diverse reazioni contrastanti e alimenta tensioni tra i personaggi principali.

Deacon, ancora coinvolto nei suoi problemi legati a Sheila, non riceve alcun riscontro positivo, mentre Hope è profondamente devastata dalla scelta di Douglas. Thomas appare visibilmente sconvolto da questa situazione, che complica ulteriormente i rapporti familiari. Dopo aver ascoltato il bambino, il giudice ufficializza la decisione, confermando l’affidamento a Steffy.

Nel frattempo, Carter e Katie condividono momenti di tenerezza, discutendo proprio della situazione di Douglas. Carter ammira la dedizione e la preoccupazione di Katie per la famiglia, sottolineando un clima di solidarietà. Tornata a casa, Steffy racconta a Finn quanto accaduto; lui, incredulo, cerca di porre dei limiti, spiegando che, nonostante il loro affetto, non sono i genitori di Douglas e temono che questa situazione possa compromettere l’armonia familiare. Steffy cerca di rassicurarlo, affermando che la sistemazione è solo temporanea, con l’obiettivo di far sentire il bambino amato e non escluso.

Liam tenta di confortare Hope, profondamente affranta, assicurandole che Douglas sentirà presto la loro mancanza e vorrà tornare. Il giorno del trasferimento arriva e Douglas si sposta a vivere con Steffy, mentre Hope e Liam restano affranti. Steffy e Finn manifestano preoccupazioni, ma l’unico apparentemente sereno è Thomas, che intende sfruttare la situazione per avvicinarsi di più al figlio, confidando nella complicità di Steffy per riparare errori del passato.