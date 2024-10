Beautiful, lo spoiler choc: cosa succederà a Brooke

Spoiler choc per gli appassionati di Beautiful: nelle prossime puntate, accadrà l’impensabile a Brooke Logan.

Puntate imperdibili quelle di Beautiful in onda dal 21 al 26 ottobre 2024 che vedranno un clamoroso colpo di scena nel rapporto tra Booke e Taylor. Dopo essersi amati per diverso tempo, Deacon e Brooke hanno trovato il loro equilibrio come genitori di Hope e come amici. Tuttavia, una confessione inaspettata di Deacon metterà tutto in discussione. Brooke, infatti, inizialmente confusa, rifletterà sulle parole di Sharpe capendo che dietro quella dichiarazione potrebbe esserci Taylor che, pur di conquistare Ridge, ha agito alle sue spalle.

La tregua che aveva dato inizio ad un nuovo capitolo del rapporto tra Booke e Taylor, così, finirà perché la Logan si sentirà profondamente ferita da quella che considerava essere un’amica.

Beautiful spoiler: colpo di scena tra Brooke e Taylor

Gli spoiler delle puntate di Beautiful in onda dal 26 al 26 ottobre 2024 iniziano con i preparativi per la grande partenza per Roma. Alla Forrester sono tutti in fermento per il viaggio organizzato per promuovere la nuova linea della Hope for the future. Katie e Carter proveranno a convincere Brooke a partire con loro in modo da potersi ricongiungere con Ridge. Quest’ultimo, infatti, ha confessato alla Logan di sentire fortemente la sua mancanza. Un sentimento ricambiato perché anche Brooke ammetterà di sentire la sua mancanza ma deciderà di essere razionale mettendo da parte il cuore per tenere fede al patto con Taylor.

Nel frattempo, Deacon chiamerà Brooke e le chiederà di raggiungerlo al ristorante dove le dichiarerà il suo amore. Brooke, però, non si farà ammaliare dalle parole di Sharpe capendo che, dietro il suo atteggiamento, c’è la mano di qualcuno. Deacon, così, confesserà di essere stato spinto da Taylor a compiere tale gesto.

Una confessione, quella di Deacon, che farà infuriare Brooke perché capirà che Taylor sta facendo di tutto per riconquistare il cuore di Ridge. La conferma arriverà quando Brooke si ritroverà ad ascoltare una telefonata con cui Taylor confesserà a Ridge di amarlo ancora. Non appena Taylor resterà sola, Brooke la affronterà a viso aperto e le due donne cominceranno a rinfacciarsi tutti gli eventi del passato.

A mettere fine alla discussione tra le due sarà proprio Ridge che chiederà, poi, di parlare da solo con Brooke. Quest’ultima, così, gli prometterà che farà di tutto per riconquistarlo definitivamente. Prima della partenza per Roma, Ridge si confiderà con Eric a cui racconterà quanto accaduto tra Brooke e Taylor.