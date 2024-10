Belen: età, chirurgia, dove vive, figli, Stefano e Antonino

Dalle storie con Stefano De Martino ad Antonino Spinalbese fino ai figli e alla chirurgia: tutto quello che c’è da sapere su Belen Rodriguez.

Maria Belen Rodriguez nasce a Buenos Aires il 20 settembre 1984 da papà Gustavo e mamma Veronica. Dopo aver ottenuto il diploma di liceo artistico nel 2003 a Buenos Aires, si iscrive alla facoltà di Scienze della comunicazione e dello spettacolo non concludendo, però, gli studi. Comincia a lavorare come modella e nel 2004 sbarca in Italia. La svolta nella carriera arriva quando partecipa all’Isola dei Famosi, programma che le apre ufficialmente le porte della tv italiana e che le permette di condurre tantissimi programmi televisivi come Scherzi a parte, Tu sì que vales, Le Iene fino ad arrivare a Le Iene.

Belen, inoltre, ha anche lavorato al cinema debuttando in Natale in Sudafrica di Neri Parenti nel 2016, è in Se sei così ti dico sì e Non c’è 2 senza te. Ha anche recitato in Don Matteo e Il commissario Montalbano.

La vita privata di Belen Rodriguez: Stefano De Martino, Antonino Spinalbese e il rapporto con la chirurgia

La vita privata di Belen Rodriguez è stata ricca di colpi di scena. Il primo fidanzato famoso della showgirl è stato Marco Borriello con cui era fidanzata quando ha partecipato all’Isola dei Famosi. Dopo Borriello, Belen ha avuto una lunga storia con Fabrizio Corona ma le due storie più importanti sono sicuramente quelle con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese con cui ha avuto i figli Santiago e Luna Marì.

Con Stefano è arrivato anche il matrimonio, la separazione e più volte il ritorno di fiamma. Tra una pausa e l’altra con De Martino, Belen ha avuto una relazione prima con Andrea Iannone e, successivamente, con Spinalbese. Con entrambi i papà dei figli, Belen è riuscita ad avere un rapporto sincero e cordiale. Dopo l’addio definitivo a De Martino, Belen ha avuto una relazione con Elio Lorenzoni e, successivamente, con Angelo Edoardo Galvano.

Belen che ha da poco compito 40 anni, è sempre più bella grazie ad un’ottima genetica ma anche all’allenamento e ad una buona alimentazione. Belen ha anche un ottimo rapporto con la chirurgia estetica al punto da essersi rifatta il seno negli scorsi anni. Da quando vive in Italia, Belen ha sempre scelto Milano come città in cui vivere e, recentemente, dopo aver vissuto per anni in una casa, si è trasferita in un nuovo appartamento.