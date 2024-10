Belen, le foto sono incredibili: ecco la clamorosa novità

Novità clamorosa per Belen Rodriguez con le foto incredibili che arrivano direttamente dal suo profilo social

Le sue foto fanno sempre parlare: Belen Rodriguez non perde il vizio, ma questa volta non è certo la sua bellezza a prendersi i riflettori.

La showgirl argentina è da tempo una delle protagoniste del mondo del gossip: dalla sua relazione con Marco Borriello ne è passato di tempo e la bella modella è riuscita a prendersi l’attenzione grazie non soltanto alla sua bellezza, ma anche alle sue qualità. Questa volta però ha scelto di mostrare una parte di sé che finora aveva tenuto nascosta: gli interni della sua nuova casa.

Belen ha scelto ancora una volta Milano per il suo attico tutto nuovo e appena ristrutturato: l’argentina ha lasciato la casa nella quale aveva vissuto finora ed ha scelto un nuovo appartamento per dare una nuova svolta alla sua vita. Finora aveva mostrato soltanto l’esterno dell’appartamento scelto in pieno centro di Milano, ora sui profili social apre le porte della nuova casa ai suoi follower.

Belen Rodriguez, le foto della nuova casa: la reazione dei fan

Le immagini mostrano un grande salone, arredato con un divano molto spazioso dove poter rilassarsi in tutta tranquillità. Il parquet chiaro, faretti ad illuminare il salone ed una mega vetrata che consente di ammirare tutta la vista del centro di Milano.

Belen Rodriguez è ancora alle prese con il trasloco, come dimostrato gli scatoloni ancora in giro e il lavandino da montare, e vivrà nella nuova casa con i suoi due figli: Santiago e Luna Marì. Proprio il papà di Santiago, Stefano De Martino, ha dato una mano con il trasloco come testimoniato dalle foto del settimanale Chi. Non appare, invece, il fidanzato Angelo Edoardo Galvano: la coppia, riportano gli ultimi gossip, sta vivendo una fase molto complicata.

Le foto pubblicate da Belen della nuova casa non potevano non attirare i commenti dei follower e non mancano le critiche. Così qualcuno giudica la casa troppo fredda, “senza personalità, senza calore“, in giudizio condiviso anche da altri utenti che la definiscono “bruttissima e asettica“. Ma c’è anche chi apprezza il nuovo appartamento della bella presentatrice argentino. “Mi ero affezionata alla tua vecchia casetta, ma hai sempre buon gusto” scrive una fan ed un’altra approva: “Veramente bella“.

Ma, anche a commento delle foto della nuova casa, la bellezza di Belen si prende la scena: tantissimi i commenti che esaltano il fisico della showgirl e aspettano i prossimi post per ammirarla ancora una volta.