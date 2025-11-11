Cambio di programma su Rai 2: la puntata di Belve prevista per oggi non andrà in onda. La trasmissione condotta da Francesca Fagnani lascia infatti spazio alla diretta delle Atp Finals di tennis, il prestigioso torneo in corso a Torino che vede protagonisti anche gli italiani Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. L’annuncio dello stop è arrivato direttamente dalla conduttrice, che su Instagram ha spiegato ai fan che il palinsesto è stato modificato a causa del calendario sportivo.

Nuova data e anticipazioni sugli ospiti

La Fagnani ha rassicurato il pubblico comunicando la nuova data di messa in onda: Belve tornerà in prima serata martedì 18 novembre. In un’altra storia social, la giornalista ha anche anticipato uno degli ospiti del prossimo episodio, Cristiano Malgioglio, promettendo interviste intense e ironiche come da tradizione del programma. Tra gli altri nomi in trattativa per la terza puntata figura anche la cantante BigMama, ma non ci sono ancora conferme ufficiali da parte della produzione.