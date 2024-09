Beppe Convertini: età, vita sentimentale e figli, dove vive, laurea

Chi è Beppe Convertini: età, vita sentimentale, figli, dove vive e laurea. Tutto quello che c’è da sapere sul conduttore.

Modello, attore e conduttore, Beppe Convertini è uno dei presentatori più apprezzati dal pubblico italiano per il garbo con cui conduce tutti i programmi. Nato a Martina Franca, in provincia di Taranto, il 20 luglio 1971, ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo nel 1987 partecipando per due edizioni al Festival della Valle d’Itria a Martina Franca. Decide, però, di lasciare tutto per dedicarsi agli studi e si trasferisce a Torino per studiare economica e commercio. Contemporaneamente agli studi universitari, intraprende la carriera da modello sfilando per i più importanti brand nazionali e internazionali a Milano, Parigi, New York.

Nel 1994 debutta sul grande schermo con il film Belle al bar di Alessandro Benvenuti, con Eva Robin’s, ed in TV con il Festivalbar su Italia 1, con Amadeus e Federica Panicucci e da quel momento si dedica alla conduzione presentando trasmissioni come La vita in diretta Estate, Linea verde, Uno Weekend, Azzurro – Storie di mare ed Evoluzione Terra.

La vita privata di Beppe Convertini: il grave lutto

Beppe Convertini non si è mai sposato e non ha figli. Tuttavia, in passato, ha avuto storie importanti come quella con Sara Ricci, attrice e che ha partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello. Una storia durata circa due anni e di cui ha parlato proprio Sara Ricci in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo.

“È stato un periodo meraviglioso della mia vita che ricordo con piacere, è stata una bella storia; l’affetto è rimasto, l’amicizia e la stima reciproca in virtù di quel periodo condiviso insieme. Certo che è stata una storia vera, lui dice che è durata due anni e non so cosa, se non sbaglio è durata un anno e mezzo. Siamo ancora molto amici“, le parole dell’attrice.

Molto legato alla famiglia, Convertini ha un rapporto bellissimo con le sorelle e i nipoti. Rimasto orfano di padre a soli 17 anni, di lui e delle sorelle si è occupata la mamma e, crescendo, ha provato a restituire alla mamma ciò che ha ricevuto. Pur non avendo figli, Convertini si considera molto fortunato perché ha “una famiglia numerosa, due sorelle, ho perso un fratello quando era piccolino ma ho quattro nipoti, sei pronipoti con quello che nascerà a dicembre, e poi ovviamente, su tutti, c’è la mamma. Sono molto legato a questa famiglia numerosa e quel senso di accoglienza, protezione e condivisione che provo quando sono con loro spero in qualche modo di replicarlo e trasmetterlo anche al pubblico”, le parole rilasciate ai microfoni di Libero.