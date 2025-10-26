La famigerata faida tra Bette Davis e Joan Crawford mise a repentaglio la vita delle due leggende di Hollywood, ma non era la prima volta che Bette si scontrava con una co-protagonista, raccontano Callum Crumlish e Hollie Beale sull’Express.

Nonostante fosse un’icona di Hollywood, Bette Davis ebbe la sua dose di difficoltà a Hollywood, tra cui faide con alcune attrici come Miriam Hopkins. Le due collaborarono per la prima volta nel film del 1939 The Old Maid.

Entrambe le star avevano una storia complicata, conoscendosi già prima di diventare pesi massimi di Hollywood.

Bette Davis era gelosa

Hopkins era una delle preferite quando sfondarono nel settore, ottenendo un successo al botteghino con film come Dr. Jekyll e Mr. Hyde e Design for Living.

Questo successo suscitò gelosia e rabbia in Davis, che aumentarono nel 1938 durante la produzione di Jezebel. Hopkins era nota per aver interpretato il ruolo principale di Julie Marsden nella versione di Broadway di Jezebel, e si prevedeva che l’adattamento cinematografico avrebbe accresciuto ulteriormente la sua fama.

Tuttavia, fu Davis a impossessarsi del ruolo, lasciando Hopkins infuriata. La furia di Hopkins si intensificò quando Davis vinse il suo secondo premio consecutivo come Miglior Attrice per la sua interpretazione di Julie Marsden.

Nonostante l’indignazione pubblica di Hopkins per il ruolo rubato e il successivo premio, il capo dello studio Jack Warner scritturò le rivali per un film insieme. Nel 1939, Hopkins e Davis recitarono fianco a fianco in The Old Maid.

Due dive fianco a fianco

Le due donne interpretavano il ruolo di due cugine che si contendevano l’attenzione dello stesso uomo, e non passò molto tempo prima che la loro rivalità sullo schermo si riversasse nella realtà.

Bette era irritata dal regista Edmund Goulding per non averla scelta per entrambi i ruoli nel film.

Nel frattempo, Miriam nutriva ancora più risentimento nei confronti di Bette durante questo periodo, in gran parte a causa delle sue stesse pratiche di divorzio. Durante le riprese di “The Old Maid”, Miriam stava attraversando una tumultuosa separazione dal marito, il regista Anatole Litvak.

Circolavano voci secondo cui Bette avesse una relazione con Anatole, alimentando la fiamma della loro rivalità negli anni successivi.

Nella sua autobiografia del 1962, “The Lonely Life”, Bette raccontò la terribile esperienza di lavorare con Miriam.

“Miriam è una donna di grande fascino sociale”, ammise. “Lavorare con lei è stata tutta un’altra storia”.

Proseguì dicendo: “Il suo piccolo spirito inquieto attendeva con impazienza la sua prossima battuta”, mentre “fissava il vuoto” durante le riprese.

E le attrici non potevano sfuggirsi. Nel 1943, Bette e Miriam condivisero di nuovo lo schermo in “Old Acquaintance”. A quel punto, la loro faida era così nota che fu sfruttata per promuovere il film. Durante una foto, sono stati consegnati loro dei guantoni da boxe da indossare e da alzare l’uno verso l’altro, a simboleggiare la loro frustrazione.