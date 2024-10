Bianca Guaccero, chi è il suo ex marito famoso

Bianca Guaccero è single dopo la fine del matrimonio, ma sapete chi è l’ex marito? E’ davvero famoso. Tutto su di lui.

Bianca Guaccero è una delle protagoniste indiscusse di Ballando con le stelle 2024. In coppia con Giovanni Pernice, ha stupito pubblico e giuria sin dalla prima puntata per poi lasciare assolutamente senza parole tutti con l’esibizione della seconda puntata. Sempre bellissima e in perfetta forma, davanti alle telecamere del programma di Raiuno, Bianca si sta lasciando andare raccontando anche momenti inediti della sua vita.

Con Giovanni Pernice, inoltre, sta instaurando un bel feeling che sta facendo sognare i fan, sicuri che, insieme riusciranno ad arrivare tranquillamente in finale. Tuttavia, i telespettatori più romantici del programma di Milly Carlucci sognano anche che tra i due possa nascere qualcosa di più profondo. Un desiderio che nasce dallo stato sentimentale di Bianca che, dopo la fine del matrimonio, è ufficialmente single come ha confermato lei stessa, ma chi è l’ex marito dell’attrice?

Bianca Guaccero: chi è l’ex marito Dario Acocella

Bianca Guaccero è stata sposata con il regista Dario Acocella con cui ha avuto la sua unica figlia, Alice. Classe 1979, Dario Acocella, oltre ad essere un regista, è anche uno sceneggiatore e produttore cinematografico. Laureato al Dams, ha cominciato a lavorare come regista e ha vinto il Braunschweigh International Film Festival. All’inizio della carriera, inoltre, è stato aiuto regista di una delle fiction Rai più amate e seguite ovvero “Orgoglio” e successivamente di Gente di mare 2 e Fidati di me.

Nel 2010, con Francesca Marra ha diretto la serie tv Capri 3 per Rai 1, fiction di cui era protagonista anche Bianca Guaccero che ha poi sposato e con cui ha avuto la figlia Alice. Il matrimonio tra i due è finito nel 2017, quattro anni dopo il fatidico sì. Oggi, tra i due, c’è affetto come ha spiegato l’attrice nel 2020 in un’intervista rilasciata al settimanale Gente: “Ci vogliamo molto bene e resteremo per sempre la famiglia di Alice, questo per me è un concetto e un impegno sacro”.

Al Corriere della Sera, invece, parlando dell’attuale stato sentimentale, Bianca ha dichiarato: “Sono single ma non voglio attribuire aggettivi a questo status, come felice o triste. Perché essere single è un mondo, che racchiude tante cose. Chi sarà in grado di scardinarlo, avrà il mio cuore. Quando arriverà la persona giusta, lo renderò noto. Ed è così che aspetterete fino al 2054…”, le sue parole.