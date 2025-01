Bianca Guaccero è al settimo cielo. La sua esperienza a Ballando con le Stelle le ha portato più della vittoria: l’amore

Sta vivendo un periodo intenso la celebre attrice e conduttrice pugliese. La partecipazione allo show di Milly Carlucci l’ha avvicinata ancora di più al grande pubblico che adesso non vede l’ora di rivederla di nuovo in pista, magari con un programma tutto suo.

In realtà Bianca Guaccero in questo momento è assorbita da altri pensieri, non solo da quelli prettamente professionali, bensì anche da quelli del cuore. In queste ultime ore i giornali non parlando altro che della sua relazione con Giovanni Pernice, il ballerino conosciuto proprio a Ballando con le Stelle.

Il programma, si sa, è stato Galeotto anche per altri personaggi della TV: sarà la musica, il ballo che porta a stare vicini, le tante ore trascorse in sala prove.. insomma, possiamo dire che anche in questo caso i cuori dei due protagonisti hanno cominciato a battere all’unisono, e alla fine è sbocciato il sentimento.

I progetti di Bianca Guaccero

Sentimento che la bellissima Bianca non vuole più tenere nascosto. Recentemente ha anche annunciato che Pernice, attualmente residente e impegnato professionalmente a Londra, si trasferirà a Roma per lei, dove vive insieme alla figlia.

La conduttrice in un’intervista a Oggi ha descritto il loro primo bacio come un momento di grande emozione: “Se al primo bacio sento le farfalle nello stomaco, è lui, è l’uomo giusto. Con Giovanni è andata così.” Bianca rivela che per Giovanni il colpo di fulmine è stato immediato, mentre lei ha avuto bisogno di più tempo per apprezzarne appieno il carattere, trovandolo inizialmente “troppo perfetto”.

“A volte Giovanni mi dice: ‘Fermati, sono io l’uomo, conduco io il ballo’. Ecco, non ballo più sola. Non sapevo com’è avere un compagno che condivide: “Se è faticoso, lo facciamo insieme” Queste le sue parole.

La Guaccero ha rivelato anche della difficoltà di trovare un nuovo equilibrio dopo la separazione dal padre di sua figlia, otto anni fa, che l’aveva portata a pensare di rimanere sola. Tuttavia, con Giovanni ha scoperto una nuova dimensione della vita di coppia: sentirsi supportata e condividere anche le sfide quotidiane. Pernice l’ha aiutata durante momenti difficili e la loro esperienza condivisa nel programma li ha uniti ancora di più.

Infine, Bianca ha sottolineato il sostegno e il rispetto reciproco nella loro relazione. Per il futuro, la Guaccero sarà protagonista televisiva insieme a Nek nel programma Dalla strada al palco e parteciperà anche al PrimaSanremo a febbraio.