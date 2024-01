Britney Spears ha annunciato ufficialmente il suo addio all’industria musicale. La popstar degli anni ’90 ha smentito recenti voci riguardanti un possibile nuovo album, utilizzando un dipinto del maestro italiano Guido Reni come sfondo per la sua dichiarazione.

Contrariamente alle indiscrezioni diffuse dai media internazionali, Britney ha espresso con chiarezza il suo distacco dall’industria musicale attraverso un post su Instagram. Utilizzando un’immagine della Salomè con la testa del Battista dipinta da Guido Reni, la popstar ha sottolineato che non farà più musica e ha respinto le voci come “spazzatura”. Questo annuncio arriva dopo i rapporti che la collegavano a nuove collaborazioni musicali con Charli XCX e Julia Michaels.

Britney Spears dice addio alla musica

Britney ha comunicato il suo definitivo addio alla musica e alle performance dal vivo. Il post sul dipinto di Reni sembra essere la risposta diretta alle speculazioni sulla sua presunta attività in studio. Infatti quella immagine simboleggia forza e liberazione. La popstar sembra desiderare un cambiamento radicale, allontanandosi dai riflettori.

Il ruolo da ghostwriter

Nel suo post, Britney ha rivelato di aver scritto oltre venti canzoni per altri artisti negli ultimi due anni, svelando il suo ruolo di ghostwriter. La sua scelta di scrivere per altri sembra essere un modo per rimanere coinvolta nel mondo della musica senza essere il volto pubblico dietro i successi. Inoltre, mostra la sua continua passione per la musica, in modo che però le consente di mantenere il controllo sulla sua identità e sulla sua vita privata.

Il post include anche un accenno al suo libro autobiografico “The Woman and Me”, sottolineando che alcune voci riguardo alla pubblicazione illegale non sono veritiere. Britney ha rivelato di aver scritto il libro per condividere parti nascoste della sua vita, compreso un doloroso aborto durante la sua relazione con Justin Timberlake nel 1999.