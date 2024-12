Bruce Willis, Demi Moore: “Si trova in un momento molto stabile”

Bruce Willis, che ha 69 anni, si trova “in un momento molto stabile”, ha detto la sua ex moglie Demi Moore.

A Bruce Willis è stata diagnosticata una forma di demenza frontotemporale (FTD) , che è peggiorata nel tempo al punto che, secondo la sua famiglia, ha avuto “difficoltà di comunicazione”, ricorda Bradley Jolly sul Mirror.

FTD è un termine generico per un gruppo di demenze che colpiscono principalmente i lobi frontali e temporali del cervello, responsabili di aspetti quali la personalità, il comportamento, il linguaggio e la parola, secondo Dementia UK.

In questi giorni la diva Demi Moore, con cui Willis è stato sposato per 13 anni fino alla rottura nel 2000, ha dichiarato: “Considerati i fatti, al momento la sua relazione è molto stabile”.

E ancora: “L’ho già detto in precedenza, ma lo dico con sincerità: è molto importante per chiunque stia affrontando questa situazione incontrarsi realmente per come si trova e da lì scaturisce amore e gioia. Voglio dire, ovviamente è molto difficile, e non è ciò che augurerei a nessuno, e c’è una grande perdita, ma c’è anche grande bellezza e doni che possono derivarne”.

Bruce Willis le figlie e la ex moglie Demi Moore

Demi Moore, che ha tre figlie con Willis, ha parlato con la giornalista Christiane Amanpour della CNN, circa 18 mesi dopo che la famiglia di Willis ha confermato lo shock.

Willis ha sposato l’attrice Emma Heming Willis nel 2009 e ha avuto altre due figlie, Mabel ed Evelyn. La famiglia ha rilasciato aggiornamenti regolari sulle condizioni di Willis, confermando che a marzo 2022 gli era stata diagnosticata l’afasia, un disturbo che colpisce le capacità comunicative. L’anno scorso, sua figlia Rumer ha confermato che Willis aveva ricevuto una diagnosi “più specifica” di FTD.

I problemi di salute hanno portato Bruce Willis a ritirarsi dalla recitazione, dopo essere apparsa in più di 100 film in una brillante carriera durata più di quattro decenni. Ha vinto un Golden Globe Award per il suo ruolo nella commedia drammatica statunitense Moonlighting negli anni ’80.

La sua famiglia si è allargata dopo la separazione da Moore, che nel frattempo ha sposato – e divorziato – Ashton Kutcher.

Sul fatto di essere rimasta un’unità familiare nonostante la separazione da Willis, Moore, 62 anni, ha aggiunto: “Per me è stato molto importante, anche da quando Bruce e io ci siamo separati e divorziati, riconoscere che siamo una famiglia e che saremo sempre una famiglia, solo in una forma diversa. E quella forma può evolversi e cambiare, e c’è un modo in cui possiamo essere tutti in quella forma. Sono grata perché non sono solo io. Deve richiedere che tutti si uniscano, ed è adorabile. Sono davvero così grata”.

Parla la figlia Tallulah

Nei mesi scorsi altri aggiornamenti sulla condizione dell’attore erano usciti su People. Intervistata da Julie Jordan, Tallulah Willis, la figlia trentenne di Bruce, aveva detto che, quando vede suo padre, è importante per lei “andare aperta a ciò che è la visita, e sapere che prima di entrare, sono solida. Ho fatto quello che dovevo fare per assicurarmi di poter essere semplicemente presente”.

Per ora Bruce è stabile “il che mi hanno detto è positivo”, aggiunge Tallulah. “Ma qualunque sia il giorno, la mia famiglia e io lo incontriamo dove si trova”.

Tallulah Willis aveva anche confidato a Vanessa Etienne che alcuni giorni possono essere “dolorosi” mentre suo padre Bruce Willis continua a combattere con la demenza frontotemporale .

“Ho delle speranze per mio padre che sono così riluttante ad abbandonare”, ha scritto Tallula. “Ho sempre riconosciuto in me elementi della sua personalità, e so che saremmo così buoni amici se solo ci fosse più tempo”.

“È stabile, il che, in questa situazione, è positivo”, ha spiegato Tallulah. “È dura. Ci sono giorni dolorosi, ma c’è tanto amore. E mi ha davvero dimostrato di non dare per scontato nessun momento e penso davvero che saremmo migliori amici. Penso che sia molto orgoglioso di me”.

Tallulah ha aggiunto che sua madre, Demi Moore, le ha dato dei buoni consigli per gestire la battaglia per la salute del padre. “Devi vivere il momento, devi essere presente”, ha detto.

A marzo 2022, la famiglia di Bruce ha rivelato pubblicamente per la prima volta che si sarebbe allontanato dalla recitazione dopo aver ricevuto una diagnosi di afasia , un disturbo del linguaggio che colpisce la capacità di una persona di comunicare. Ma a febbraio, sua moglie Emma Heming Willisha condiviso che le sue condizioni erano peggiorate e che soffriva di demenza frontotemporale.

La demenza frontotemporale è un termine onnicomprensivo per un gruppo di disturbi cerebrali che minacciano i lobi frontali e temporali del cervello . Ciò significa che parti di questi lobi si atrofizzano e il restringimento di queste aree può causare problemi di linguaggio, problemi emotivi e cambiamenti nella personalità.

Altri sintomi possono includere la perdita delle capacità motorie, ovvero problemi a camminare, deglutire o spasmi muscolari. I sintomi tendono a peggiorare nel tempo. I pazienti in genere iniziano a notare i sintomi tra i 40 e i 65 anni di età, ma può colpire anche persone più giovani. È la forma più comune di demenza per le persone sotto i 60 anni .

Tallulah ha detto a PEOPLE che Bruce stava “facendo lo stesso per quanto riguarda l’ultimo che abbiamo aggiornato, il che mi è stato detto essere positivo. Ma qualunque sia il giorno, io e la mia famiglia lo incontriamo dove si trova”.

Parlando in tv , Tallulah ha parlato apertamente della diagnosi di autismo che le è stata diagnosticata l’anno scorso e di come ha imparato a gestire il disturbo in età adulta.

“Ho ricevuto diagnosi sbagliate per molti anni, a 29 anni, il che è molto comune per le donne adulte. Per me è stato molto nuovo, quindi è stato solo nell’ultimo anno che ho imparato tutti i termini e ho iniziato a regolamentarli”, ha spiegato.

“È stato molto emozionante. È stato un sollievo. Se devo essere sincera, mi odiavo davvero e pensavo di essere molto distrutta”, ha ammesso. “Quindi, scoprire che gli elementi di me stessa che sentivo come malattie o sbagliati o semplicemente troppo per questo mondo sono in realtà a posto e richiedono solo forse un po’ più di strumenti. Mi ha dato più grazia per me stessa”.

Tallulah ha affermato che l’autismo “è rapidamente diventato parte del mio mosaico di me stessa” e ha accettato la sua diagnosi, motivo per cui ha trascorso l’ultimo anno a sensibilizzare l’opinione pubblica e a farsi portavoce della comunità.

“Ho avuto occhi puntati su di me fin da quando ero una bambina. Quindi è stato molto importante per me usare quella piattaforma per parlarne”, ha detto. “Non ero sicura di come ne avrei parlato… ma ho sempre saputo di sentire la responsabilità di far sì che significasse davvero qualcosa perché ci sono così tante persone simili a me che stanno lottando.