Brutte notizie da Londra: è allarme rosso per Re Carlo. “Disperato”

Ultime notizie su Re Carlo che sta facendo preoccupare la Royal Family; nuovo allarme rosso dopo la diagnosi sul tumore.

Non c’è pace per Re Carlo la cui salute continua a tenere con il fiato sospeso tutto il Regno Unito, desideroso di vedere nuovamente il sovrano in perfetta forma mentre rispetta tutti gli impegni. Tuttavia, le ultime notizie che arrivano dall’Inghilterra non promettono nulla di buono perché, oltre alla salute fisica, ciò che preoccupa i medici del sovrano è il suo stato emotivo.

Fragile e insicuro, Re Carlo starebbe provando a reagire alla malattia non riuscendo, però, a nascondere il dolore provocato da una decisione del figlio Harry e della moglie di quest’ultimo, Meghan Markle.

La scelta del secondogenito di rompere i rapporti con la famiglia trasferendosi negli Stati Uniti con la moglie e i figli ha lasciato l’amaro in bocca a Re Carlo che sarebbe anche “estremamente triste” per le tensioni tra i figli. Come è noto, infatti, con l’addio all’Inghilterra, Harry ha interrotto anche i rapporti con il fratello William e i nipoti a cui era estremamente legato.

Una situazione che non si è affatto appianata neanche di fronte alla malattia di Carlo che, stando alle ultime notizie che arrivano dall’Inghilterra, sarebbe fortemente preoccupato per tutta la situazione.

Re Carlo preoccupato e triste: tutta colpa dei figli Harry e William

Dopo la morte di Lady Diana, William e Harry sono stati sempre molto uniti e complici, ma negli ultimi anni, qualcosa è cambiato. Non solo si sono allontanati, ma hanno anche messo un punto al loro rapporto. Una situazione spiacevole che allarma fortemente Re Carlo, già preoccupato per la propria salute che non risponderebbe alle cure per il cancro che gli è stato diagnosticato qualche mese fa.

“Il re è estremamente triste per Harry e Meghan, ma c’è un senso di esasperazione, perché ha fatto tutto il possibile e ora che è re, ci sono molte altre cose a cui pensare”, le parole rilasciate al Mirror da Robert Hardman, scrittore e biografo di Charles che avrebbe rinunciato a capire quale sia effettivamente la causa non solo dell’allontanamento tra i figli, ma anche della scelta di Harry di trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti interrompendo i rapporti con la famiglia d’origine.

L’ultimo desiderio di Re Carlo sarebbe vedere nuovamente in armonia i figli, ma ad oggi, appare improbabile che ciò si realizzi. A pesare sulla mancata riconciliazione tra i due fratelli sarebbe non solo il ruolo di Meghan Markle che non avrebbe alcuna intenzione di tornare a vivere a Londra, ma anche l’atteggiamento duro di William che non vuole che il fratello torni nella cerchia della famiglia reale.

Le speranze di rivedere Harry nuovamente a Londra, in armonia con il padre e il fratello, si affievoliscono sempre di più anche se, secondo alcune voci di corridoio, il secondogenito di Re Carlo sarebbe stanco della vita negli Stati Uniti.