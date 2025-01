Capodanno in tv, vince Rai 1 al suono di “teste di c…” dei Ricchi e Poveri. E andata così, con 5.383.000 spettatori (36.8% di share) a seguire il programma condotto da Marco Liorni e a sentire increduli per ben due volte il popolare insulto, prima per bocca di un anonimo dietro le quinte, poi esclamato da Angelo Sotgiu dell’ intramontabile gruppo genovese.

Angelo dei Ricchi e Poveri, rivela La Sicilia,è stato protagonista durante la diretta di L’Anno che verrà su Rai Uno di una gaffe che farà storia. Tutto è accaduto pochi secondi prima dell’inizio del 2025, quando Angelo ha chiesto insistentemente alla regia che gli fosse aperto il microfono.

L’insulto di Capodanno

Solo che il microfono era già aperto e lui, che non se ne è accorto, si è lasciato scappare più volte un “teste di c…” verso i tecnici audio. Marco Liorni che ha condotto la serarata si è poi scusato con il pubblico.

In precedenza, ricorda Repubblica, proprio mentre era in corso una delle esibizioni dei Ricchi e poveri, una voce fuori campo ha interrotto il conto alla rovescia esclamando: “Buon anno… teste di c****”.

L’imprecazione è immediatamente rimbalzata sui social diventando il tormentone della serata.

l’episodio si è ripetuto durante il countdown finale, con la frase “Me lo aprite il microfono? Ho il microfono chiuso, teste di c****!”, mentre Liorni si apprestava a concludere il conto alla rovescia: virali le immagini in cui si vede il conduttore sul palco, con accanto Angelo Sotgiu dei Ricchi e poveri inveire contro i tecnici e la regia perché aveva il microfono spento.

Poco dopo l’accaduto, Liorni si è scusato con il pubblico: “Vi dobbiamo delle scuse perché ci è stato detto che sembra sia scappata qualche parola sconveniente e volevo scusarmi col pubblico con chi l’ha sentita e si è sentito disturbato da questa espressione sicuramente sconveniente”.

Liorni fa dimenticare Amadeus

FanPage fa i conti della sfida dell’audiencetra L’anno che verrà e Capodanno in musica nel 2024. A vincere la sfida, esattamente come lo scorso anno, è stato Rai1 con L’anno che verrà che ha totalizzato 5.383.000 spettatori con il 36.8% di share. Capodanno in musica su Canale5, invece, ha fatto registrare 3.395.000 spettatori con il 25.3% di share.

Il 31 dicembre 2023 Canale5 e Rai1, ricorda Fan Page, trasmisero gli stessi show proposti esattamente un anno dopo, nel caso della prima rete Rai con una diversa conduzione: quella di Amadeus, oggi passato al Nove. La sfida si concluse con una clamorosa vittoria di Rai1 con L’anno che verrà che ottenne 6.202.000 spettatori e il 40.7% di share. Canale5 con Capodanno in musica, invece, dovette fermarsi a 2.631.000 spettatori con il 18.1% di share.