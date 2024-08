Carlotta Mantovan, la figlia Stella Frizzi è cresciuta ed è diventata la sua fotocopia

Stella Frizzi, la figlia di Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi è cresciuta ed è diventata la fotocopia della mamma.

Stella Frizzi, la figlia di Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi, è cresciuta e a 11 anni ricorda tantissimo l’amatissimo papà ma soprattutto la mamma che, dopo la scomparsa del celebre conduttore, ha dedicato tutto il suo tempo alla sua bambina. Stella aveva solo 5 anni quando Fabrizio Frizzi si spense il 26 marzo 2018 e, da quel momento, il suo punto di riferimento è diventata la mamma.

Nonostante il dolore per la scomparsa dell’uomo della sua vita con cui aveva scelto di costruire una famiglia, la Mantovan non si è mai fermata un istante rimboccandosi immediatamente le maniche per garantire alla sua bambina serenità e pace e per non farle sentire la mancanza del papà. Per amore di Stella, Carlotta Mantovan ha anche scelto di trasferirsi in Francia dove, in un piccolo paesino, ha potuto affrontare con discrezione il proprio dolore.

Stella Frizzi è identica a Carlotta Mantovan ma con il sorriso di papà Fabrizio

A distanza di sei anni dalla morte di Frizzi, Carlotta Mantovan sta provando a riprendere in mano la propria vita. Dopo aver accettato di partecipare a Ballando con le Stelle come concorrente, torna sempre più spesso in Italia condividendo anche alcuni momenti di vita sui social. Proprio su Instagram ha così pubblicato una foto della figlia Stella che, a 11 anni, è sempre più simile a lei.

Capelli lunghi e castani, fisico asciutto e allenato e un’altezza importante per Stella Frizzi che, pur avendo solo 11 anni, è già una piccola donna. Carlotta Mantovan non ha mai mostrato il viso della figlia che, però, in tanti descrivono come la fotocopia della mamma da cui ha anche ereditato la passione per i cavalli.

Stella, tuttavia, ha ereditato da papà Fabrizio anche la passione per la musica e, soprattutto, il suo sorriso. “Lei è la mia forza, il motore della mia vita. Ha il sorriso, la gioia e le mani di Fabrizio. Quando la vedo sorridere, vedo lui”, ha dichiarato la Mantovan ai microfoni di Verissimo in un’intervista rilasciata nel 2022.

A Silvia Toffanin, inoltre, la Mantovan ha raccontato di parlare con Stella di papà Fabrizio “Tutti i giorni. Quando vediamo un prato di fiori gialli salutiamo papà perché era il suo colore preferito. Lo vediamo nelle piccole cose”. Pur avendo perso il papà da bambina, Stella sta conoscendo tutto di lui attraverso i racconti della mamma che ricorda Fabrizio Frizzi con gesti importanti come quello fatto nel giorno del suo compleanno.