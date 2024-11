Carolina Marconi, come sta dopo la diagnosi di tumore: gli aggiornamenti sul suo stato di salute

Carolina Marconi è tornata a parlare delle sue condizioni di salute dopo che anni fa le è stato diagnosticato un tumore: come sta oggi.

Nel 2021 Carolina Marconi ha dovuto fare i conti con la più terribile delle diagnosi che ti possono fare, l’ex concorrente del Grande Fratello ha scoperto di avere un tumore e al seno e da quel momento – chiaramente – la sua vita è cambiata. In questi anni ha deciso di mettere sempre al corrente tutti sulle sue condizioni di salute, raccontando anche i momenti più difficili delle cure. Oggi è tornata a parlare e ha spiegato come sta.

Un annuncio inaspettato quello della Marconi, che da tempo non parlava del suo stato di salute. Questa volta l’ha fatto e ha voluto aprirsi a 360° con chi la segue, del resto da quando ha scoperto di avere un cancro è sempre stato così, come lei stessa ha spiegato ha voluto condividere la sua brutta esperienza con l’intenzione di essere un supporto a chi come lei ha dovuto affrontare una diagnosi del genere.

Come sta Carolina Marconi oggi, la spiegazione sulle sue condizioni di salute

Qualche giorno fa Carolina Marconi è tornata in ospedale e ha voluto raccontare a chi la segue come sta e cosa sta succedendo. L’ex gieffina si è dovuta sottoporre al controllo di routine per chi ha sconfitto il cancro, il follow-up per verificare che il brutto male non sia tornato.

Così l’ex gieffina ha condiviso alcune immagini dall’ospedale e ha spiegato che si è dovuta sottoporre a una tac con contrasto, ha raccontato tutti i terribili momenti vissuti prima che ricevesse i risultati. Carolina ha spiegato che non ci si abitua mai a controlli del genere, che mentre senti il calore del contrasto che pervade il tuo corpo, inizi a pensare di tutto, che ogni problema avuto fino a quel momento passa in secondo piano.

Per fortuna dopo l’attesa ha scoperto che sta bene e che è tutto ok. Ha invitato chi la segue a sottoporsi sempre a controlli di routine, perché la salute è tutto nella vita: “(…) E ora posso dirlo: io sto bene! Mammografia ,eco e TAC body sono andati alla grande. In questo momento, abbraccio la gioia di essere qui, di avere un futuro davanti a me.G razie a Dio”.

Il post di Carolina Marconi ha ricevuto moltissimi like e commenti, in tanti hanno gioito con lei per questi risultati positivi e c’è chi ha voluto condividere la sua esperienza con il brutto male.