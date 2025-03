Compleanno speciale per Cecilia Rodriguez che ha scelto un look iconico per la sua festa. Ma Belen la supera in eleganza.

Lo scorso 18 Marzo Cecilia Rodriguez ha compiuto 35 anni e ha scelto di festeggiare senza eccessi. La sorella minore di Belen ha organizzato una cena in un noto ristorante milanese. All’evento erano presenti i suoi famigliari, il marito Ignazio Moser, e qualche amico: come da copione alcuni scatti della cena sono stati condivisi sui social e hanno ricevuto tantissimi commenti positivi. Cecilia dallo scorso Giugno è sposata con Moser, i due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello circa 8 anni fa e hanno capito sin da subito di essere fatti l’uno per altra.

Desiderano diventare presto genitori, ma per il momento la gravidanza sembra non arrivare. In una recente intervista Moser ha smentito i rumors di una dolce attesa anche se ha confermato i tentativi: “La mia paternità dovrà ancora aspettare. È cosa pubblica che Cecilia e io ci stiamo provando da anni, è qualcosa che desideriamo tanto. Purtroppo stiamo facendo fatica a raggiungere il risultato: è un tema per noi molto delicato.” Cecilia è apparsa serena e felice, è circondata dall’affetto dei suoi cari e si sta dedicando anche al lavoro.

Per la cena del suo compleanno ha scelto un look sobrio e composto e ha dato un immagine di se molto semplice. Cecilia ha scelto la formalità e ha indossato un completo gessato tre pezzi: con gilè e camicia bianca. Diversamente Belen ha optato per qualcosa di decisamente più vistoso. La showgirl, oggi alla guida del programma comico Only Fun, ha scelto un outfit elegante, e decisamente chic.

Belen Rodriguez, meravigliosa alla festa di compleanno di Cecilia

La showgirl argentina ha indossato un tubino nero, tempestato di brillantini con dei decori ispirati alle costellazioni stellari. Scollatura evidente e gambe in mostra, Belen ha incantato i suoi followers. Il vestito è firmato Le Sable e costa poco più di 1000 euro. Un look che non è passato inosservato, lontano dalle dress code formale scelto dalla festeggiata, che ha ricevuto il consenso dei fans.

Intanto Veronica Cozzani, mamma di Cecilia e Belen, ha fatto una dedica social davvero speciale alla figlia minore: “Che tu possa sempre mantenere questa costanza! La forza e la gioia che hai nell’affrontare la vita! E non smettete di ballare! Buon compleanno Chechu! Ti vogliamo bene”.

Cecilia si è goduta il suo compleanno circondata dall’amore della sua famiglia e da quello di Moser che l’ha riempita d’attenzioni. L’ex ciclista le ha anche regalato un cactus come simbolo del loro amore: “Ti ho preso questo cactus perché fai morire tutto, ma questo non potrai, è impossibile. Se lo fai morire ti lascio. Questo cactus è il simbolo del nostro amore. Se muore lui finisce la storia”.