Cesara Buonamici, la verità sulla denuncia: cosa è successo davvero

Il celebre mezzobusto di Canale 5, Cesara Buonamici è al centro delle cronaca per aver denunciato suo fratello. La notizia è virale

C’è molta curiosità sulle vicissitudini familiari di Cesara Buonamici a causa di una notizia che la vede come querelante nientepopodimeno contro il fratello. La giornalista di spicco, nonché da due anni anche opinionista del Grande Fratello è nata il 2 gennaio 1957 a Fiesole, in una famiglia di nobili origini. Cresciuta con un forte legame con i genitori, ha perso il padre a 20 anni. Dopo studi in farmacia, si avvicina al giornalismo collaborando con emittenti locali come Radio Libera Firenze. Nel 1991 diventa uno dei volti principali del TG5, che ha contribuito a fondare.

Cesara è molto riservata, nonostante ciò è noto che è sposata con un medico di origini israeliane, Joshua Kalman. La coppia, insieme da oltre 24 anni, vive nella città natale del volto noto della TV e non hanno figli: insieme hanno accettato serenamente l’assenza di una famiglia numerosa, privilegiando l’armonia del loro rapporto.

La Buonamici è ormai un volto familiare per i telespettatori italiani che ammirano la sua eleganza ed educazione. Purtroppo in passato ha subito alcune esperienze traumatiche come un furto di gioielli ed orologi di grande valore, per un totale di circa 220mila euro. I responsabili sono stati arrestati. E in questi giorni il suo nome è associato ad una

La giornalista ha denunciato il fratello: lui ha risposto così

Cesara Buonamici è finita su tutti i giornali per un fatto controverso che sta destando molte domande. La giornalista infatti ha denunciato il fratello Cesare Buonamici per stalking, con accuse legate alla gestione di proprietà agricole cointestate. Entrambi infatti sono proprietari di un’azienda che produce olio d’oliva, cosmesi a base di olio e passate di pomodoro.

Tra gli atti contestati ci sono il tentativo di accesso da parte di Cesare ai conti bancari della sorella e l’uso improprio di telecamere per spiarla. La vicenda attualmente è in attesa di processo. Intanto l’accusato ha voluto replicare con un lungo comunicato diramato dai media: “Non ho mai stalkerizzato nessuno, tanto meno mia sorella, ed è profondamente ingiusto che il mio lavoro e la mia reputazione di una vita vengano messi in discussione da queste accuse infondate.”

Il fratello della giornalista ha inoltre sottolineato che non era stato interrogato prima d’ora e che ha sempre rispettato sua sorella, nonostante i recenti dissidi iniziati tre anni fa per una disputa patrimoniale riguardante la villa di Montebeni. “Non ho mai utilizzato telecamere per spiare: le videocamere installate nella villa sono autorizzate e pensate per la sicurezza di tutti. Non ho mai occupato stanze o spazi della casa senza diritto o consenso, né ho impedito la celebrazione del matrimonio di mia sorella, che si è svolto nella villa anche grazie al mio sostegno”. Ha concluso.