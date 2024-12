E’ scomparsa dal piccolo schermo dopo la conduzione de Le Iene: cosa fa oggi Belen Rodriguez? Come va la sua carriera?

E’ stata tra i personaggi più in voga dei primi anni Duemila. Dopo la partecipazione a L’Isola dei Famosi, il suo trampolino di lancio verso il successo, Belen Rodriguez ha rappresentato il fascino femminile per tutti gli italiani. Soprattutto dopo il cosiddetto episodio della farfalla, tatuata sul linguine, apparsa da dietro lo spacco vertiginoso indossato al Festival di Sanremo nel 2011.

Poi gli amori, sempre super seguiti dal gossip, da Fabrizio Corna a Stefano De Martino, conosciuto ad Amici e sposato poco dopo, la nascita del loro figlio Santiago, la separazione, l’arrivo della seconda figlia, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, eccetera eccetera. Belen Rodriguez non ha mai smesso di far parlare di sé.

Almeno fino ad un anno fa, quando ha deciso di allontanarsi dalla TV scegliendo di “uscire” da una vita pubblica che nel bene e nel male, in qualche modo l’ha sempre perseguitata. Amatissima sia dagli uomini che dalle donne, molti oggi si chiedono che fine abbia fatto.

Il nuovo progetto televisivo di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez tornerà presto in televisione con un nuovo programma su Real Time, intitolato Amore alla prova – La crisi del settimo anno, in onda a partire dal 1° gennaio 2025. Lo show, inizialmente previsto per il 20 novembre 2024, è stato posticipato per sfruttare l’attenzione del pubblico durante il giorno di festa.

Si tratta di un format che prevede la partecipazione di quattro coppie in crisi matrimoniale messe nella condizione di affrontare un percorso di 14 giorni durante il quale vivranno con un partner diverso per esplorare i problemi relazionali. L’obiettivo è decidere se continuare il loro matrimonio o separarsi.

Belen guiderà il programma accompagnando emotivamente i partecipanti, mentre la psicologa Maria Luigia Augello fornirà supporto terapeutico con incontri e attività. Il nuovo programma della conduttrice argentina è strutturato in cinque puntate , che racconteranno i rapporti delle coppie sotto nuove prospettive, grazie all’esperienza di una convivenza alternativa.

La showgirl torna in scena dopo un periodo difficile. E’ noto a tutti che recentemente ha affrontato la separazione da Stefano De Martino ( a quanto pare definitiva perchè avrebbero preparato i documenti del divorzio), l’addio a Mediaset e anche una crisi personale culminata in depressione. L’ex modella ha sentito la necessità di prendersi una pausa per ritrovare sé stessa e riorganizzare la sua vita personale e professionale. In un’intervista ha raccontato di aver dato priorità all’amore per sé stessa, la famiglia e i figli, rinunciando anche al lavoro per potersi rispettare di nuovo.