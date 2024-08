Che fine ha fatto Suor Cristina, la nuova vita (e il nuovo look) della Scuccia

Ricordate Suor Cristina che ha conquistato il successo con la sua voce? Ecco com’è oggi la vita della Scuccia e il suo nuovo look.

Cristina Scuccia, classe 1988, è diventata nota quando ha deciso di partecipare a The voice of Italy. Pur avendo sposato la vita religiosa, la ragazza ha sempre avuto una passione per il canto che la porta a calcare il palco del talent show della Rai conquistando tutti. Successivamente, continua a lavorare nel mondo dello spettacolo partecipando anche a Ballando con le stelle stupendo la giuria, ma anche gli stessi telespettatori anche per le sue doti ballerine.

Dopo un periodo di silenzio, Suor Cristina torna a far parlare di sé quando annuncia di aver rinunciato alla vita religiosa per costruirsi una nuova vita. Torna così ad essere Cristina Scuccia e accetta la corte dell’Isola dei Famosi dove si mette in gioco partecipando ai vari giochi e raccontando i motivi per cui ha deciso di rinunciare alla vita in convento. Oggi si sta dedicando alla musica e ha stravolto il proprio look.

La nuova vita di Suor Cristina: cosa fa e com’è diventata oggi la Scuccia

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, Cristina Scuccia ha raccontato a Silvia Toffanin di aver deciso di abbandonare il convento perché sentiva di non essere totalmente pronta per quella vita. Tuttavia, quando ha tolto il velo è stato “un momento molto delicato. Uscivo di casa per andare in Sicilia dalla mia famiglia perché mio papà non stava benissimo. I primi vestiti che ho indossato sono stati dei jeans con catene, ricordo ancora che la suora madre mi disse: sei sicura che vuoi uscire così?”.

Oggi, però, Suor Cristina ha lasciato semplicemente spazio a Cristina Scuccia che sta vivendo tutte le esperienze che prima non aveva fatto. Sogna di diventare una cantante di successo avendo già dimostrato di avere tutte le carte in regola per farlo e, in attesa di realizzare i suoi progetti professionali, ha deciso anche di rinnovare il look.

Oggi, infatti, sfoggia un taglio medio, un colore castano ma con qualche ciocca bionda che le illumina il viso. La cantante, però, non rinuncia al suo stile naturale optando anche per un make up leggero che non le stravolge i lineamenti del viso. Sempre molto acqua e sapone, passo dopo passo, sta provando a costruirsi una carriera ripartendo da zero.