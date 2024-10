Che fine hanno fatto Claudia Mori e Adriano Celentano e come sono oggi

Che fine hanno fatto e come sono diventati Adriano Celentano e Claudia Mori: tutto sulla coppia più bella dello spettacolo italiano.

Claudia Mori e Adriano Celentano formano da sempre la coppia più bella dello spettacolo italiano. Sposati dal 1964, hanno formato una splendida famiglia con la nascita dei figli Rosita, Giacomo e Rosalinda cercando di portare avanti una vita tranquilla e discreta indipendentemente dal lavoro. Oltre a formare una coppia nella vita, la Mori e Celentano hanno lavorato sempre insieme formando un connubio perfetto. Un’unione stabile e profonda che non ha mai dato adito a pettegolezzi.

Da diversi anni, tuttavia, i due si sono totalmente allontanati dalle telecamere preferendo godersi la tranquillità della loro splendida casa. Tuttavia, la curiosità intorno alla vita della coppia non si placa e c’è chi si chiede cosa facciano e come siano diventati.

Claudia Mori e Adriano Celentano: cosa fanno oggi

Nel corso della loro carriera, Adriano Celentano e Claudia Mori hanno fatto di tutto: musica, cinema, televisione, portando a casa sempre un’incredibile successo. Negli ultimi anni, dietro i programmi di Celentano, c’è sempre stata anche la mano della moglie che è sempre stato il supporto e la spalla dell’artista. Una coppia simbiotica che ha sempre diviso tutto, sia nel lavoro che nella vita privata.

La coppia, inoltre, ha sempre viaggiato sullo stesso treno anche nell’affrontare gossip e pettegolezzi evitando anche di rilasciare interviste e intervenendo solo quando necessario. Oggi, Celentano e Claudia Mori hanno rispettivamente 86 e 80 anni e sono sempre più uniti.

Da sempre impegnati nel mondo dello spettacolo, da diverso tempo, la coppia ha deciso anche di passare dall’altro lato della carreggiata fondando la Art and Music Srl con cui i due hanno fatto un passo importante nel mondo degli eventi e dell’organizzazione di spettacoli mettendo a disposizione degli artisti più giovani la loro incredibile esperienza.

Quella della coppia di investire nel settore dello spettacolo live rappresenta anche una scommessa in un momento particolare per la musica dal vivo dopo lo stop forzato dovuto al covid che ha messo fortemente in pericolo tutto il settore. I due artisti, inoltre, si godono anche la vita da nonni. Il secondogenito Giacomo, infatti, Katia Guccione, ha reso i genitori nonni di Samuele. “Mi ha trasmesso la sua fede. Dopo un anno di amicizia ci siamo innamorati e fidanzati, abbiamo deciso di rispettare questo valore della castità prematrimoniale”, aveva raccontato Giacomo in un’intervista parlando del suo matrimonio.