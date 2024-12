Che fine hanno fatto Manila Nazzaro e Stefano Oradei. “Dopo le nozze…”

Che fine hanno fatto Manila Nazzaro e Stefano Oradei dopo il matrimonio? Cresce la curiosità dai fan nei confronti della coppia.

Stefano Oradei e Manila Nazzaro sono una delle coppie più apprezzate dello showbiz nostrano. Si sono innamorati all’unisono, tra loro è scattato un vero e proprio colpo di fulmine ed hanno poi vissuto una favola d’amore che li ha condotti all’altare. Sono convolati a nozze il 13 maggio del 2023 con una cerimonia celebrata dinanzi ai loro affetti più cari e agli amici di una vita.

Oggi hanno una storia solida e stabile, entrambi hanno dichiarato di essere profondamente grati alla vita per averli fatti incontrare. Ospiti nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo, il talk in onda su Canale 5, la coppia ha dichiarato di vivere una vera e propria favola. Il loro colpo di fulmine li ha uniti immediatamente e hanno deciso senza indugi di sposarsi.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei: “Dopo le nozze…”

“Stiamo vivendo una favola. Non credevo al colpo di fulmine, mi sembrava surreale provare emozioni così forti in così poco tempo. Ora ci credo, abbiamo realizzato la nostra favola” ha detto Manila Nazzaro. “Dire mia moglie è meraviglioso. La proposta è arrivata un anno fa, volevo farla subito, poi ho aspettato un po’”, ha risposto lui.

Per la Nazzaro questa storia rappresenta una rivincita, una vera e propria svolta dopo aver vissuto momenti particolarmente sofferenti a causa della fine della sua pregressa relazione con Lorenzo Amoroso. “All’inizio ero ferita sono stata criticata per aver fatto entrare un altro uomo nella mia vita”, ha esordito.

Manila ha continuato spiegando: “Vale sempre la pena di provare essere felici. Con lui è tutto nuovo, e unico. Se ci saranno ostacoli li affronteremo insieme. Il nostro sogno è incrementare la famiglia”. Insomma, dopo il matrimonio i due hanno pensato di allargare la famiglia, accogliendo tra le braccia il frutto del loro amore.

I fan sarebbero lieti di sapere che il loro più grande sogno sì è avverato, ed è per questo che, quotidianamente si riversano sui loro profili social per sostenere e supportare il loro amore. La coppia rappresenta l’emblema dell’amore romantico e passionale, hanno vissuto prima un’attrazione mentale e fisica fortissima che si è trasformata poi in un amore travolgente.

Tutti vorrebbero assaporare un idillio come quello che stanno vivendo, anche per questo i fan si tengono costantemente aggiornati circa la loro quotidianità, vogliono sapere come trascorrono le giornate e, cosa hanno in mente per il loro futuro.