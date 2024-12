Che titolo di studio ha la concorrente di Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero star dello show condotto da Milly Carlucci?

È una delle concorrenti più apprezzate del programma condotto dalla signora della televisione italiana. Bianca Guaccero è un’attrice e conduttrice di grande successo, alle sue spalle ha una carriera colma di riconoscimenti e, quest’anno, ha deciso di mettersi in gioco sul palco di Ballando con le Stelle, sfoderando la sua innata attitudine per la danza.

Classe 1981 è nata a Bitonto il 15 gennaio, sin da piccolissima comprende che il mondo dello spettacolo è la sua strada. Partecipa dunque a numerosi spettacoli teatrali e viene notata per il carisma, per il talento e per la bellezza. Approda in televisione e, successivamente, fa il suo esordio al cinema nel 1999 con ruoli da protagonista. Da quel momento, la sua carriera sui set cinematografici decolla e, contestualmente, lavora sul piccolo schermo dove dà il via alla sua carriera da cantante in alcuni talk.

Ballando con le Stelle: che titolo di studio ha Bianca Guaccero?

Nel 2008 raggiunge un traguardo importantissimo, viene scelta infatti come co-conduttrice del Festival di Sanremo accanto a Pippo Baudo e Piero Chiambretti. Dunque, la concorrente del dance show ha esperienza in teatro, in televisione, nel mondo della musica e del ballo. In tanti si chiedono quale sia il suo titolo di studio. L’attrice è molto riservata circa la sua vita privata, per cui non si posseggono molte informazioni.

Di certo è molto legata alla figlia che si chiama Alice, è venuta al mondo dalla storia d’amore culminata poi in un matrimonio con il regista Dario Acocella. La loro unione è terminata nel 2017 e, Bianca non ha più parlato della sua vita sentimentale, per cui al momento non è possibile sapere se abbia una relazione in corso o se sia single. In tanti, come già accennato, si interrogano circa il suo percorso di studi.

Ebbene, non sembrerebbero esserci notizie ufficiali. Non ci sono infatti informazioni al riguardo, è invece noto che abbia un fratello più grande che ha conseguito la laurea in Scienze Informatiche presso l’Università degli Studi di Bari e che attualmente vive a Helsinki.

Nel frattempo i telespettatori continuano a seguire il suo percorso a Ballando con le Stelle. La finalissima del programma è vicina e, Bianca è tra i preferiti del pubblico. In tanti sono pronti a scommettere che si accaparrerà la vittoria. Il 21 dicembre si sfideranno con lei per il primo posto: Pellegrini-La Rocca; Nargi-Favilla; Castoldi-Perotti; Barbareschi-Tripoli e Marini-Berto.