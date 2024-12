Cher ricorda di aver deciso di “prestare” la sua verginità a 14 anni e di fare “sesso per vendetta” con un ragazzo che l’aveva “screditata”: “Ero così arrabbiata”, ricorda.

Nella sua nuova autobiografia, l‘icona della musica racconta che la sua prima volta che ha fatto sesso è stata “un’esperienza enormemente sopravvalutata”

Scrivono Erin Clack e Jeff Nelson su People che nella sua nuova autobiografia Cher: The Memoir, Part One , la cantante e attrice ricorda le circostanze che la portarono alla sua prima esperienza sessuale, che lei stessa descrive come “enormemente sopravvalutata”.

Cher ricorda di aver avuto una cotta per un ragazzo del suo quartiere e che avevano iniziato a frequentarsi quando lei aveva 14 anni: si baciavano nella sua camera da letto.

I ricordi di Cher adolescente

Presto, tuttavia, la cantante notò che il comportamento del ragazzo cambiava quando i suoi amici erano nei paraggi. “[Lui] era abbastanza dolce quando eravamo soli, ma non appena i suoi amici si avvicinavano, mi trattava come una bambina imbarazzante”, racconta.

Un giorno, mentre i ragazzi stavano organizzando un’uscita al ristorante, racconta, risero e chiesero in tono beffardo al suo fidanzato se avrebbe portato “quel ragazzo” — a quel punto lui prontamente la “mollò”.

“Ero così ferita quando lo fece, che feci sesso per vendetta con lui. Non l’avevo mai voluto. Altrimenti l’avrei fatto una delle altre cinquecento volte che me l’ha chiesto”, scrive Cher. “Ma ero così arrabbiata per essere stata respinta, che decisi di prestargli la mia verginità, se non di perderla.”

“Quando quella che si è rivelata un’esperienza enormemente sopravvalutata è giunta al termine, gli ho chiesto: ‘È tutto? Abbiamo finito?’ Poi gli ho detto di andare a casa e di non tornare mai più”, continua, aggiungendo: “Volevo che si sentisse liquidato tanto quanto mi aveva fatto sentire lui”.

Non gli volle più parlare

Cher racconta che in seguito il ragazzo cercò di farsi perdonare, ma lei non gli rivolse più la parola.

La star di Burlesque racconta anche di aver sentito la voce di sua madre risuonarle nelle orecchie dopo la prima volta che ha fatto sesso. “Mia madre mi aveva avvertita che nel momento in cui avessi perso la verginità se ne sarebbe accorta perché me l’avrebbe visto negli occhi, così dopo la scappatella con l’italiano sono corsa allo specchio per controllare”, scrive.

“Mi aspettavo quasi di vedere la parola SESSO lampeggiare in lettere fluorescenti sulla mia fronte, ma non sono riuscita a vedere nulla di diverso, e nemmeno lei”, aggiunge.

Sebbene tenesse nascosta l’esperienza alla madre, l’icona pop non mancò di raccontarla alle sue amiche, che, a suo dire, all’epoca parlavano senza sosta di “andare in giro con i ragazzi” ma di non andare mai “in quarta base”.

In un altro punto del libro, Cher racconta di aver baciato l’attore Warren Beatty quando aveva 15 anni mentre guidava a Hollywood, in California. Scrive che un giorno aveva preso in prestito l’auto del padre adottivo ed era stata tagliata fuori da una decappottabile su Sunset Boulevard. L’autista si rivelò essere Beatty, che all’epoca aveva 25 anni e aveva appena recitato in Splendor in the Grassdel 1961 .

“Dieci anni più grande di me, Warren era così incredibilmente bello che ho dovuto trattenermi quando mi ha chiesto il nome”, scrive Cher.

Alla fine l’ha invitata a casa sua per mangiare qualcosa. Dopo averle fatto fare un giro della sua residenza di Trousdale Estates e averle servito del formaggio e dei cracker, “si è chinato e l’ha baciata”, ha ricordato, aggiungendo che lei “ha ricambiato il bacio”.