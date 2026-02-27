Come annunciato Carlo Conti lascerà Sanremo dopo questa edizione. A dirlo è stato lo stesso conduttore in diverse occasioni. Chi prenderà il suo posto? Ci sono vari nomi su chi vedremo sul palco dell’Ariston l’anno prossimo. Si parla della possibilità che sia un volto femminile come Francesca Fagniani che è stata fra l’altro coconduttrice per una sera insieme ad Amadeus nel 2023. Arisa ha invece lanciato l’ipotesi di Elisa per una direzione artistica al femminile.

Stefano De Martino prossimo conduttore del Festival?

Elisa potrebbe essere la direttrice artistica ed affiancare, per una conduzione in tandem, Stefano De Martino. Il conduttore di Affari Tuoi sembra essere tra i favoriti anche grazie alla popolarità raggiunta con Affari Tuoi che è stato in grado di tenere testa a Gerry Scotti e alla sua Ruota della Fortuna.

Tra gli altri nomi che circolano, stando a quello che scrive Repubblica, ci sono Gianni Morandi e Fabrizio Ferraguzzo, il manager dei Maneskin e direttore musicale di X Factor Italia che potrebbe avere uno sguardo più giovane e internazionale per rinfrescare il festival. Tra gli altri nomi che circolano c’è quello di Antonella Clerici, che lo aveva condotto nel 2010 e che lo scorso anno era tornata per la prima serata di Conti. L’altro ritorno più difficile da immaginare sarebbe invece quello di Amadeus che ha lasciato la Rai dopo anni di Sanremo andati benissimo, per approdare senza troppo successo su Nove.