Chi è Annamaria Bernardini de Pace: nuovo ingresso a Forum

Chi è Annamaria Bernardini de Pace, il nuovo giudice di Forum: età, figlie, carriera, vita privata e tutto quello che c’è da sapere.

Dal 9 settembre, alle 11, Canale 5 tornerà a trasmettere Forum, lo storico programma in cui vengono risolve controversie giudiziarie. Al timone della trasmissione ci sarà, ancora una volta, Barbara Palombelli che sarà affiancata non solo dai ragazzi che esprimono opinioni e raccolgono i pareri del pubblico come Paolo Ciavarro e Camilla Ghini, ma anche dagli uditori giudiziari e dai giudici a cui spetta il compito di emettere la sentenza.

La squadra dei giudici di Forum, quest’anno, è ancora più ricca perché ai confermati Francesco Foti, Simona Napolitani e Bartolo Antoniolli, si aggiunge Annamaria Bernardini de Pace. “Ho accettato questo compito così importante perché a Barbara Palombelli, la conduttrice, mi lega un’amicizia fortissima che ho deciso di onorare”, ha rivelato la donna.

“Da cinque anni, per la verità, Barbara mi chiedeva di diventare una giudice di Forum. Ma io ho sempre rimandato, ho sempre rifiutato perché non avevo il tempo”. Questa la confessione di Annamaria Bernardini de Pace ai microfoni del settimanale Di Più Tv.

Tutto su Annamaria Bernardini de Pace: carriera e vita privata

Classe 1948, Annamaria Bernardici de Pace è un’avvocata, scrittrice e giornalista italiana. Di origini pugliesi ma nata a Perugia è figlia di un magistrato e di un’avvocata e, dopo il diploma, decide di seguire la stessa strada dei genitori. A 22 anni, però, sceglie di abbandonare gli studi di giurisprudenza per sposare il suo professore di diritto romano, Francesco Giordano.

Sei anni dopo, tuttavia, decide di riprendere gli studi e, dopo la laurea, si specializza in diritto matrimoniale e in diritto di famiglia. Nel 1989 fonda il suo studio legale a Milano e ben presto il suo talento le permette di avere un grande successo al punto da aprire altre cinque sedi del suo studio in città come Roma, Bergamo e Padova. Diventa così un punto di riferimento come matrimonialista e si occupa di importanti divorzi vip avendo clienti come Romina Power, Eros Ramazzotti, Simona Ventura e Flavio Briatore.

Nel 1996 pubblica il suo primo libro dal titolo Separiamoci insieme al quale seguono Cuore contro cuore, Le ragioni degli affetti, Legati da un soffio e molti altri. Con il suo professore è stata sposata per sei anni e insieme hanno avuto due figlie: Francesca a Chiara. Quest’ultima è stata la compagna di Raoul Bova da cui ha avuto due figli, Alessandro e Francesco.