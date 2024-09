Chi è e cosa fa Federica Corsini, la moglie del Ministro Sangiuliano

Chi è cosa fa Federica Corsini, la moglie del ministro Sangiuliano: tutto sulla sua vita privata e sulla carriera.

Sono giorni particolari quelli che sta affrontando Federica Corsini dopo l’intervista rilasciata al Tg1 dal marito, il Ministro Gennaro Sangiuliano in cui ha confessato di aver avuto una relazione con Maria Rosaria Boccia. Nell’intervista, lui ha chiesto pubblicamente scusa alla moglie ed ora, sul web, tutti gli utenti si chiedono chi sia la moglie del Ministro finita, indirettamente, al centro del gossip.

La Corsini, prima di essere la moglie del politico, è una donna in carriera che, con studio e gavetta, ha costruito la propria carriera da giornalista e conduttrice e da anni lavora in Rai dove è approdata grazie ad un curriculum importante.

Tutto su Federica Corsini, la moglie del ministro Gennaro Sangiuliano

Federica Corsini è nata a Nettuno nel 1969 e si è laureata in architettura presso l’Università La Sapienza di Roma. Pur essendo da sempre appassionata di design, ha deciso di intraprendere la carriera da giornalista e, da ben trent’anni, lavora in Rai. Il debutto risale al 1997 come conduttrice di una trasmissione musicale e, successivamente, avrebbe avuto come maestro Giovanni Minoli, giornalista, autore e conduttore televisivo.

Nel 2006 è diventata giornalista professionista e, nel corso della sua carriera, è stata anche conduttrice del Tgr Basilicata. Dal 2017 è vice caporedattore di Rai Parlamento. Molto schiva e riservata, non ha un profilo Facebook e neanche un account Instagram.

Per quanto riguarda la vita privata, dal 2018, è sposata con Gennaro Sangiuliano. I due si sono conosciuti sul posto di lavoro quando lui era il vice direttore di Raiuno. Al matrimonio ha anche partecipato Maurizio Gasparri che è stato testimone. Una vita matrimoniale molto discreta e riservata e le uniche dichiarazioni al riguardo sono state rilasciate da lui ormai molto tempo fa.

“Più che sulla quantità, puntiamo sulla qualità del tempo che passiamo insieme. Abbiamo una grande passione per i viaggi on the road e ogni anno partiamo per una nuova avventura per condividere esperienze e costruire nuovi ricordi”, aveva detto. L’ultima apparizione pubblica insieme, invece, risale alla scorsa edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Recentemente, però, la vita privata dei due è finita sotto la lente d’ingrandimento dopo una foto pubblicata su Instagram da Maria Rosaria Boccia insieme al Sangiuliano in seguito alla quale è arrivata l’intervista con cui il Ministro ha spiegato che l’amicizia iniziale è diventata “una relazione affettiva e sentimentale”.