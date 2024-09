Maria Rosaria Boccia, chi è la donna al centro del caso Sangiuliano

Da giorni si parla del caso Sangiuliano, che ha coinvolto il ministro della Cultura e una donna, Maria Rosaria Boccia. Scopriamo chi è. La politica italiana da diversi giorni è scossa dal caso che ha coinvolto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e una donna, Maria Rosaria Boccia. Dalle due lauree alla misteriosa nomina, scopriamo qualcosa sulla donna al centro dello scandalo politico.

Maria Rosaria Boccia, età, dove e quando è nata

Maria Rosaria Boccia è nata a Pompei l’11 luglio del 1983. Ha 41 anni. Si è diplomata al Liceo Pascal e ha poi conseguito due lauree, una in Economia Aziendale all’Università Partenope di Napoli e l’altra in Economia e Management all’Università telematica Pegaso.

La sua famiglia lavora nel mondo della moda e gestisce alcuni negozi di abbigliamento e abiti da cerimonia. Sul suo profilo Instagram, che conta oltre 86mila follower, la donna si definisce presidente di Fashion Week Milano Moda.

Non sappiamo praticamente nulla della sua vita privata ma abbiamo alcune informazioni riguardati il suo curriculum: ha lavorato da docente in diversi atenei ed è un’organizzatrice di eventi. Da giorni si parla poi della sua misteriosa nomina a consigliere del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per i Grandi Eventi.

Maria Rosaria Boccia e il caso Sangiuliano

Dopo lo scoppio del caso politico e mediatico, ovvero del presunto utilizzo improprio di fondi ministeriali per coprire le spese di viaggi e soggiorni della Boccia, il ministro ha ribadito che nessun fondo del ministero è stato utilizzato per tali scopi e ha sottolineato che Boccia non ha mai avuto accesso a documenti riservati.

La questione si è aggravata quando Boccia ha contraddetto pubblicamente le rassicurazioni di Sangiuliano, creando ulteriore tensione. Il punto di rottura sembra essere stato una nomina a consigliere del ministro, che Boccia ha annunciato sui social media, ma che lo staff di Sangiuliano ha smentito categoricamente. Questo apparente affronto ha portato Boccia a reagire, alimentando lo scandalo. La questione sembra più aperta che mai, e le puntate della vicenda non sembrano esaurirsi, anzi.