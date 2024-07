Chi è e cosa fa la (bellissima) figlia di Marco Liorni

Sapete che Marco Liorni ha una figlia bellissima? Chi è e cosa fa la ragazza di cui il conduttore è super orgoglioso.

Marco Liorni, volto gentile e pacato della televisione italiana, dopo aver conquistato il pubblico come inviato delle prime storiche edizioni del Grande Fratello, ha costruito una carriera che, con il tempo, lo ha portato a lavorare in Rai. Oltre ad aver condotto il programma del sabato pomeriggio ItaliaSì! Giorno per giorno, Marco Liorni ha guidato per cinque anni il game show estivo di Raiuno dal titolo “Reazione a catena.”

Dopo aver lasciato il testimone a Pino Insegno, dallo scorso gennaio, conduce L’Eredità mentre il 31 dicembre 2024 sarà al timone de L’anno che verrà, lo show di Capodanno di Raiuno che ha avuto, negli anni precedenti, come padrone di casa Amadeus.

Quella di Marco Liorni è, dunque, una carriera brillante, ricca di successi e traguardi raggiunti con lavoro e sacrificio ma anche la vita privata ha regalato tante gioie al conduttore. Dopo la fine del precedente matrimonio con la prima moglie, Cristina, da cui ha avuto il figlio Niccolò, Liorni è sposato dal 2014 con Giovanna Astolfi con cui è diventato papà di Emma e Viola delle quali è molto orgoglioso come ha mostrato lui stesso dedicando delle dolcissime parole alla prima.

Chi è Emma, la figlia di Marco Liorni: età e cosa fa

Emma è la prima figlia di Marco Liorni e della moglie Giovanna Astolfi. Di lei, così come della mamma e della sorella Viola, si sa davvero pochissimo perché il conduttore di Raiuno è molto discreto e riservato. Tuttavia, da un post pubblicato su Instagram dallo stesso Liorni in un’occasione importante e speciale per la figlia, scopriamo che la ragazza ha circa 20 anni avendo conseguito la maturità a giugno 2023.

“I professori lì davanti a te, il tumulto nello stomaco e nella testa, l’esame che non dimenticherai mai. Dentro hai cose bellissime e quando ti ascolto sento speranza. Andrai dove ti porterà questo istinto vitale potente eppure intriso di fragilità che hai e che riuscirai ad amare proprio perché sono la terra di confine tra te e quello che sta crescendo in te…”, le parole di papà Marco.

Emma Liorni, dunque, sta continuando a studiare ma non è nota la facoltà universitaria che ha scelto di seguire anche se probabilmente la strada intrapresa potrebbe essere diversa da quella percorsa dal famoso genitore. Fisicamente, inoltre, Emma ricorda molto papà Marco che ha raggiunto traguardi importanti sul lavoro anche grazie ad una vita privata serena e stabile.