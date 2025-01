Tra i nuovi ingressi nella casa del “Grande Fratello”, c’è anche lui, Federico Chimirri. Qualcuno di voi lo ricorderà senz’altro

Nuovi ingressi al “Grande Fratello”. Tre nuovi protagonisti pronti a varcare la celebre porta rossa. Tra i volti che faranno il loro ingresso nella Casa troviamo Maria Teresa Ruta, che torna dopo l’esperienza al GF Vip 5, e due volti nuovi: Mattia Fumagalli e Federico Chimirri. Quest’ultimo rappresenta un gradito ritorno sul piccolo schermo, dopo oltre tre anni. Lo ricordate? Ecco qualcosa in più sul nostro personaggio odierno.

L’obiettivo della produzione è dare una scossa al programma, e Federico, con il suo mix di talento, fascino e determinazione, potrebbe essere l’ingrediente perfetto per accendere nuove dinamiche e catturare l’interesse del pubblico.

Chi è Federico Chimirri

Nato nel 1990 a Buenos Aires, Argentina, Federico Chimirri ha trascorso gran parte della sua vita tra Formentera e Milano. Suo padre si trasferisce sull’isola spagnola negli anni Novanta, aprendo un ristorante dove Federico, sin da giovane, si immerge nel mondo della cucina e della ristorazione. Un ambiente che ha segnato profondamente la sua vita, trasformando quella passione in una carriera.

Come detto, Federico torna sugli schermi dopo oltre tre anni dall’ultima partecipazione. Nel 2021, infatti, partecipò all’undicesima edizione di MasterChef Italia, dove si fece notare per talento e determinazione. Dopo aver ottenuto il grembiule bianco, si distinse come uno dei concorrenti più promettenti, arrivando fino a un passo dalla semifinale e classificandosi sesto. Durante la sua avventura, vinse anche un Invention Test, dimostrando grande creatività ai fornelli.

Federico conquistò il grembiule bianco e impressionò i giudici con i suoi piatti, in particolare con l’entraña di vitello accompagnato da cipolle caramellate e purea di patate dolci, che è diventata il simbolo del suo successo culinario. Questo piatto è oggi il fiore all’occhiello del Timon Grill , il ristorante che ha aperto a Milano e che, grazie alla sua popolarità, ha poi replicato anche a Formentera.

Tuttavia, il suo debutto televisivo risale al 2018, quando prese parte a Uomini e Donne, prima corteggiando Sara Affi Fella e poi Nilufar Addati. Oggi Federico divide il suo tempo tra Formentera e Milano, dove coltiva due grandi passioni: la cucina e la musica. Si definisce “chef di giorno, deejay di notte” e nel 2022 ha pubblicato il suo album d’esordio Sound Tasting , un progetto che combina le sue esperienze culinarie con quelle musicali.

Nella sua vita personale, Federico è anche un padre devoto al figlio Romeo, nato da una precedente relazione. In passato, ha vissuto storie d’amore con volti noti dello spettacolo, tra cui l’ex tronista Giulia Cavaglià e Silvia Provvedi del duo musicale Le Donatella. Tuttavia, nessuna delle due avventure sentimentali si concluse con successo.