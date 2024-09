La nuova edizione di Striscia la Notizia, storica trasmissione satirica ideata da Antonio Ricci, introduce una grande novità: per la prima volta sul celebre bancone non ci sarà solo una Velina, ma anche un Velino. Protagonista di questo cambiamento è Gianluca Briganti, performer toscano di 37 anni, che farà coppia con la Beatrice Coari, segnando una svolta storica nel programma.

Chi è Gianluca Briganti, il nuovo Velino di Striscia la Notizia

Gianluca Briganti, nato a Viareggio da madre cilena e padre napoletano, ha un percorso artistico eclettico che lo ha portato a essere scelto come primo Velino nella storia di Striscia la Notizia. La sua passione per la danza nasce da bambino, ballando sui ritmi sudamericani con la madre, ma fino ai 19 anni ha praticato solo calcio. È a 20 anni che riscopre il suo amore per il ballo e la recitazione, con una predilezione per il modern jazz americano.

Diplomato nel 2010 presso l’Accademia “MAS Music Arts & Show” di Milano in danza, recitazione e canto, Gianluca inizia la sua carriera artistica nei più prestigiosi musical europei. Tra i suoi lavori più noti, ha partecipato a produzioni come Flashdance, The Bodyguard, Cats e Dirty Dancing, interpretando il ruolo del protagonista, Johnny Castle. Questa esperienza sul palcoscenico lo ha reso un artista versatile, capace di adattarsi a diversi stili e contesti.

Una carriera internazionale tra tv e musical

Oltre al teatro, Briganti vanta una lunga carriera televisiva, partecipando a programmi come Crozza nel Paese delle Meraviglie e Zelig Event. Nel 2022 è apparso nella serie televisiva statunitense Pitch Perfect: Bumper in Berlin e nella miniserie internazionale Those About to Die. Ha lavorato in città come Roma, Milano, Berlino, Miami, Las Vegas, dove è stato il primo italiano nel cast del famoso show Magic Mike Live.