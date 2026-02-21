Federica Brignone, la “tigre delle piste” dello sci azzurro, ha regalato all’Italia un momento storico: due medaglie d’oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Un trionfo spettacolare, che ha consacrato la sciatrice nell’olimpo degli sportivi italiani più grandi di sempre, sorprendendo tifosi e appassionati.

Le vittorie hanno acceso l’entusiasmo degli italiani e consolidato la rivalità con Sofia Goggia, aggiungendo un capitolo storico alla carriera della campionessa. Ogni curva e ogni discesa di Brignone hanno trasformato le Dolomiti in un palcoscenico di emozioni, rendendo il suo nome sinonimo di eccellenza sportiva nazionale.

Amore in tribuna

Ma il momento magico non riguarda solo lo sport: a godersi il trionfo di Federica c’era anche il suo nuovo fidanzato, James Mbaye, modello di origine ghanese attivo tra Germania, Turchia e Italia. Accanto ai genitori della campionessa, James ha applaudito ogni discesa e ha indossato un cappello tigrato, simbolo di sostegno per la “tigre” dello sci.

Prima di rendere privati i suoi profili social, aveva condiviso immagini del paesaggio di Cortina e del successo di Federica, mostrando entusiasmo e partecipazione.