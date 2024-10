Francesco Totti avrebbe un nuovo flirt. Si tratta di Marialuisa Jacobelli, una giornalista di 32 anni, conosciuta per essere uno dei volti di Sport Mediaset e per il suo passato su DAZN. Marialuisa non è nuova al mondo dello spettacolo, avendo partecipato come tentatrice a “Temptation Island” nel 2020. Il suo soprannome, “la Kim Kardashian italiana”, la dice lunga sulla sua notorietà, alimentata anche dai gossip che la collegano a Kylian Mbappé e da una vicenda di stalking che l’ha vista coinvolta.

La conferma della relazione tra Totti e Jacobelli è arrivata proprio dalla giornalista, che ha ammesso l’evidenza delle foto pubblicate dai giornali. “Due più due fa sempre quattro”, ha dichiarato Marialuisa, confermando la liaison. La notizia è stata resa pubblica dalla rivista Gente lo stesso giorno in cui Totti era presente allo stadio di Trastevere per assistere alla partita dell’Olbia, la squadra in cui milita suo figlio Cristian. A differenza di altre apparizioni pubbliche, questa volta Totti era senza la sua attuale compagna Noemi Bocchi, alimentando così le voci di una crisi tra i due.

La presenza di Totti allo stadio

Totti ha assistito alla partita in compagnia del suo amico Giancarlo Pantano e ha incontrato l’ex allenatore dell’Olbia, Marco Amelia, che aveva portato Cristian in Sardegna. Durante l’incontro, il figlio di Totti non è entrato in campo, restando in panchina per tutti i novanta minuti. Intanto, all’incontro era presente anche l’ex moglie di Totti, Ilary Blasi, che ha mantenuto le distanze dall’ex marito. Gli amici della coppia affermano che la relazione tra Totti e Noemi Bocchi fosse già in crisi da tempo.

La situazione si è fatta ancora più tesa quando, terminata la partita, Totti ha lasciato lo stadio di corsa non appena le notizie sulla sua relazione con Jacobelli hanno cominciato a circolare sui siti di gossip. Durante la sua fuga, è stato scortato da cinque agenti di polizia.

Chi è Marialuisa Jacobelli?

Marialuisa Jacobelli è nata a Bergamo nel 1992 (32 anni). E’ la figlia del giornalista sportivo Xavier Jacobelli. Non è solo conosciuta per la sua carriera televisiva, ma anche per una drammatica storia personale legata a episodi di stalking. Il caso ha avuto origine dai pettegolezzi che la vedevano coinvolta in un flirt con il calciatore Kylian Mbappé. In quel periodo, un suo ex fidanzato, imprenditore del Principato di Monaco, ha cominciato a perseguitarla con minacce, insulti e violenze fisiche. Successivamente, è stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione. Marialuisa ha raccontato questa dolorosa vicenda in un libro autobiografico intitolato “Ora sono io. Storia pericolosa di un incontro sbagliato”.

Nonostante il gossip attorno alla relazione tra Totti e Jacobelli, secondo Il Messaggero, la loro storia non dovrebbe influire sulla causa di separazione tra Totti e Ilary Blasi. Tuttavia, questa nuova relazione potrebbe rafforzare la posizione di Ilary, che ha accusato l’ex marito di essere un traditore seriale. Il magistrato Simona Rossi sta valutando la possibilità di modificare l’entità degli alimenti a favore della Blasi, una decisione che dovrebbe arrivare a breve.