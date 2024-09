Chi sono e cosa fanno i figli di Mara Venier

Chi sono e cosa fanno Elisabetta Ferracini e Paolo Cappone? Tutto quello che c’è da sapere sui figli di Mara Venier.

Attrice e conduttrice, Mara Venier è una protagonista indiscussa del mondo dello spettacolo italiano ormai da anni. Con la sua bellezza, semplicità e schiettezza è amata davvero da tutti come dimostra l’affetto che il pubblico le fa sentire sia sui social che in tv. Mara, inoltre, è molto apprezzata anche nella vita di tutti i giorni essendo riuscita a costruire una grande e bellissima famiglia pur avendo sempre lavorato. L’amore, infatti, è sempre stato al primo posto nella sua vita.

Dopo essersi sposata giovanissima, ha avuto diversi amori importanti come quelli con Jerry Calà, Renzo Arbore e, infine, con Nicola Carraro, l’uomo che ha sposato nel 2006 e con cui, oggi, vive una storia serena e bellissima. La Venier, inoltre, è anche mamma di Elisabetta e Paolo che l’hanno resa due volte nonna. Una vita pienissima, dunque, quella di zia Mara che si mostra spesso in compagnia dei figli, ma chi sono e cosa fanno nella vita i due figli?

Elisabetta Ferracini e Paolo Capponi: tutto sui figli di Mara Venier

Elisabetta Ferracini è la primogenita di Mara Venier ed è il frutto dell’amore tra la conduttrice e Francesco Ferracini scomparso nel 2016 e sposato quando lei aveva solo 17 anni. Elisabetta ha debuttato in tv nel 1991 nella serie televisiva Chiara e gli altri su Italia 1. Tre anni dopo conduce Tutti a casa e Sanremo Giovani su Rai 1. Successivamente conduce il programma per bambini “Solletico” e nella stagione1998-99 co-conduce anche Domenica In. Con il tempo, Elisabetta ha preferito mettere da parte la televisione e dedicarsi soprattutto alla radio.

Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto una relazione con Carlo Longari, avvocato, dal quale ha avuto il figlio Giulio nel dicembre 2002. Il 23 luglio 2005 si è sposata con il dirigente Rai Pier Francesco Forleo, scomparso nel 2023 a causa di una malattia.

Paolo, invece, è il frutto dell’amore tra la conduttrice con l’attore Pierpaolo Capponi. Di Paolo si sa davvero pochissimo se non che ha reso nonna per la seconda volta la madre con la nascita del piccolo Claudio di cui la conduttrice è totalmente innamorata e con il quale cerca di trascorrere la maggior parte del suo tempo libero condividendo spesso foto e video sui social che, puntualmente, fanno il boom di like.