Chiara Ferragni, i follower le danno dell’anoressica: lei risponde così

Chiara Ferragni anoressica secondo i suoi follower Instagram. La moglie di Fedez posta una foto e diventa bersaglio di critiche da parte degli utenti. Non dei veri e propri haters dato che ci mettono la faccia ma poco ci manca.

L’imprenditrice digitale ha postato alcuni scatti realizzati a City Life, quartiere milanese dove vive. Negli scatti mostra un total look di un noto brand italiano. In molti l’hanno preso di mira dicendo che il brand non appare affatto elegante come scrive la Ferragni nel post.

“Accumulo di ossa” le scrivono i follower

Alcuni commenti sono molto più diretti e, dopo le critiche per il seno piccolo dei giorni scorsi, questa volta se la prendono con lei per la sua “eccessiva magrezza” (così scrivono gli utenti). Un commento in particolare ha colpito l’influencer: “Chiara ma perché continui a sponsorizzare questo accumulo di ossa … l’anoressia si portava 10 anni fa”.Secca la risposta di Ferragni al post accompagnato con emoticon che ridono: “L’anoressia è una grave malattia e usarla come presa in giro mi sembra a dir poco maleducato”.