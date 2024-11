Dopo anni di esposizione mediatica, Fedez e Chiara Ferragni, una delle coppie più seguite d’Italia, hanno raggiunto un accordo per la loro separazione, preludio al divorzio ufficiale previsto tra sei mesi. La notizia ha generato molto interesse, data l’attenzione costante sui social e i media verso i due influencer, che rappresentano un punto di riferimento per milioni di follower in Italia e nel mondo.

Nessun assegno di mantenimento per i figli

Uno degli aspetti centrali dell’accordo riguarda la questione economica e, in particolare, il mantenimento dei figli. Chiara Ferragni non riceverà un assegno per i due bambini, Leone e Vittoria. Si dice che inizialmente avesse richiesto un contributo di circa 20.000 euro, ma è stato stabilito che non fosse necessario, considerando che la stessa Ferragni possiede un patrimonio notevole, tale da garantirle la possibilità di provvedere ai figli senza l’aiuto economico dell’ex marito. La decisione è stata sostenuta dai legali di Fedez, Alessandro Simeone, Andrea Pietrolucci e Pompilia Rossi, che hanno contestato la richiesta in virtù delle cospicue risorse economiche della Ferragni stessa.

Spese scolastiche e affido congiunto

Fedez si farà comunque carico delle spese scolastiche per i figli, che frequentano una scuola privata a Milano con rette annuali superiori ai 20.000 euro. Per quanto riguarda l’affidamento, è stato stabilito un regime di custodia congiunta: Leone e Vittoria trascorreranno tempi simili con entrambi i genitori, rispettando una suddivisione che garantisce il coinvolgimento di entrambi nella loro crescita. Questo accordo conferma un approccio condiviso alla genitorialità, a beneficio dei bambini.

Esposizione dei minori sui social

Un altro aspetto importante riguarda l’esposizione mediatica dei bambini. Daniela Missaglia, avvocata di Chiara Ferragni, aveva precedentemente dichiarato l’intenzione di limitare l’esposizione dei minori sui social media, seguendo la linea del Garante della privacy. In base all’accordo raggiunto, i genitori potranno condividere contenuti riguardanti Leone e Vittoria solo previo consenso reciproco, evitando un’eccessiva sovraesposizione che potrebbe risultare invasiva.