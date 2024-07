Chiara Ferragni su un volo Easyjet, ma prendeva low cost anche prima dello scandalo pandoro

Chiara Ferragni ha recentemente condiviso su Instagram delle foto che la ritraggono a bordo di un volo Easyjet, una compagnia aerea low cost. Questo ha suscitato curiosità e speculazioni sui social media, con alcuni detrattori che hanno collegato questa scelta al “scandalo pandoro” che ha coinvolto Ferragni, causando una crisi di credibilità e la perdita di contratti e seguito. Tuttavia, l’idea che Ferragni non possa più permettersi un aereo privato è improbabile.

Lo scandalo

Il riferimento allo “scandalo pandoro” riguarda una vicenda giudiziaria che ha avuto un impatto negativo sulla carriera di Ferragni, accusata di pubblicità ingannevole e multata dall’Antitrust. Questo scandalo ha portato a una revisione critica della sua immagine pubblica.

Va sottolineato che Ferragni aveva già scelto di viaggiare con Easyjet nel 2023, ben prima dello scandalo. All’epoca, aveva condiviso sui social media un video per confermare che era effettivamente lei quella fotografata in aeroporto. Questo suggerisce che la scelta di una compagnia aerea low cost non è un fatto nuovo né legato necessariamente a problemi economici.

La scelta di viaggiare con una compagnia low cost potrebbe essere parte di una strategia di riposizionamento dell’immagine di Ferragni. Dopo lo scandalo, potrebbe cercare di mostrarsi più vicina al suo pubblico e più “umana”, rinunciando a lussi che la distanzierebbero dai suoi follower. Questo tentativo di creare empatia e riavvicinarsi al suo pubblico è una tattica utilizzata in passato da molti personaggi pubblici in crisi di immagine.

Le reazioni sui social

Le reazioni sui social media sono state miste. Alcuni hanno apprezzato la sua scelta, vedendola come un segno di umiltà e vicinanza al pubblico. Altri, invece, rimangono scettici, interpretando il gesto come una mossa calcolata per migliorare la sua immagine dopo lo scandalo.