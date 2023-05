Chiuso il profilo Instagram della bambina che ha criticato Chiara Ferragni. La mamma: “Messa a tacere…”

Instagram ha chiuso per ora la pagina della bambina di 11 anni, campionessa di equitazione, che sabato è stata coinvolta in una polemica mediatica per aver commentato una delle ultime foto postate da Chiara Ferragni seminuda. Instagram le ha bloccato il profilo, per età inferiore a quella consentita, e al momento non c’è modo, nonostante i diversi tentativi di autenticazione da parte della madre, di riattivarlo. Spariti i post e le foto ricordo della bambina a cavallo, la sua grande passione, motivo per cui assieme alla madre aveva deciso di aprire il profilo social: “Mia figlia è stata messa a tacere per essersi espressa, solo Chiara Ferragni può sentirsi libera, una ragazzina evidentemente no”, attacca amareggiata la donna.

Il commento della bambina alla foto di Chiara Ferragni su Instagram

“Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude? Io non lo trovo un bel messaggio da mandare” aveva scritto la bambina sotto un post di Chiara Ferragni, che nei giorni scorsi ha pubblicato un selfie allo specchio in cui copre con la mano il seno senza veli e indossa soltanto un paio di slip che rivelano le curve posteriori. “Compro tante cose tue, quaderni costumi da bagno vestiti, mi piacciono molto però ultimamente trovo che tante foto sono diventate volgari danno messaggi sbagliati” ha proseguito la ragazzina. “Mia mamma ha 34 anni e le foto in costume al mare le mette, ho una bella mamma ma se mettesse una foto così io mi sentirei malissimo penserei che mi devo vergognare del suo comportamento non ne sarei per niente fiera”.

La replica di Chiara Ferragni

Poco dopo, travolta dall’indignazione e dalle polemiche di vari utenti, la stessa Ferragni ha replicato al commento della giovane follower: “Il messaggio per tutte, ragazzine e non, da parte mia è molto semplice: nessuno ci può giudicare o farci sentire sbagliate. Pubblicare una foto così non dovrebbe far vergognare nessuno ed anzi, dimostrare che ognuno è libero di essere se stesso e celebrarsi quando si sente di farlo”. L’imprenditrice ha difeso anche la libertà femminile: “Perché una donna in intimo si deve vergognare del suo corpo? Perché deve aver paura di dare un’idea sbagliata invece che sentirsi bene dentro la sua pelle? Ci hanno insegnato che le donne non possono osare, e questo è uno dei tanti modi che io utilizzo per prendermi la libertà che TUTTI dovremmo avere”. Ferragni ha concluso con una provocazione: “Faccio incazzare i puritani? Missione compiuta allora”.

Chiuso il profilo Instagram della bambina

Ore dopo la bambina ha visto il suo profilo bloccato. “Le linee guida di Instagram sono chiare: sotto ai 13 anni il profilo rispetta le norme se è dichiarato nella bio che è un genitore o un tutore a gestirlo”, ci tiene a sottolineare la mamma, maestra d’asilo a Lugano in Svizzera. E’ stata lei, infatti, ad aprire il profilo social della figlia: “L’ho fatto principalmente per lo sport che mia figlia pratica, ma gestire un social non significa crearne tutti i contenuti e scrivere di proprio pugno altrimenti sarebbe il nostro profilo e non quello di un minore”, ci tiene a rispondere a chi l’accusa di manipolare i commenti al posto della figlia. Sempre grazie a Instagram, l’11enne si è costruita una cerchia di suoi follower che la seguono con passione e quando la incontrano dal vivo le chiedono una foto assieme.

“Usava il suo profilo più come una vetrina e io avevo l’accesso, quindi entravo ogni giorno a controllore i messaggi e le notifiche”. Per l’azienda però non basta a rispettare le norme di accesso. La mamma della 11enne ora si chiede: “Perché un profilo sportivo regolarmente gestito e che rispetta le norme funziona per anni e dopo un commento alla Ferragni viene eliminato? Guarda caso anche il commento della bambina sparisce dal profilo della Ferragni. Porre educatamente una domanda, forse scomoda, porta alla censura?”.

