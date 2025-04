Annuncio bomba dopo Uomini e Donne: lui annuncia la fine della storia. Ecco cos’è successo ad una delle coppie più amate.

Una nuova stagione di Uomini e Donne si avvia alle battute finali e il pubblico attende di conoscere chi sarà la scelta di Gianmarco Steri che darà così vita ad una nuova coppia. Il tronista, dopo l’autoeliminazione di Francesca Polizzi, sceglierà la fidanzata tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. Una scelta che, probabilmente, sarà registrata nella settimana dal 7 al 15 maggio 2025 come ha svelato Gemma Palagi. In attesa di scoprire quale sarà la nuova coppia che il pubblico potrà continuare a seguire sui social, c’è un’altra coppia che ha spiazzato tutti annunciando l’addio.

Con un video social, infatti, lui ha annunciato la fine della bellissima storia d’amore nata proprio nello studio di Uomini e Donne e che ha fatto sognare i fan del programma di Maria De Filippi, ancora increduli di fronte a tale notizia. Una separazione di cui, tuttavia, si parlava da diverse settimane.

Uomini e donne, arriva l’addio più temuto: la coppia si è detta addio

Per una coppia che sta per formarsi c’è un’altra coppia che, dopo anni insieme, un matrimonio e tre figli si è detta addio. Aldo Palmeri, ex tronista di Uomini e Donne, ha infatti annunciato la fine del matrimonio con Alessia Cammarota con cui ha avuto tre figli: Niccolò, nato nel 2015, Leonardo, venuto alla luce nel 2017 e Mattia, nato il 18 luglio del 2023.

“Abbiamo fatto del nostro meglio per salvare il matrimonio, ma alla fine non è stato possibile”, ha dichiarato Aldo durante una diretta Instagram nel corso della quale non è riuscito a trattenere le lacrime. Oggi, Aldo non vive più nella casa familiare e, insieme ad Alessia, si divide il tempo da trascorrere con i suoi bambini.

Da parte di Alessia, invece, non è arrivata alcuna dichiarazione. L’ex corteggiatrice, pur essendo presente sui social, preferisce condivide le immagini delle sue giornate in cui si divide tra il ruolo di mamma, amica e donna che lavora.

Dopo anni d’amore vero e profondo, Aldo e Alessia che hanno dato vita ad uno dei troni più belli e seguiti della storia di Uomini e Donne, si separano ed oggi restano genitori che stanno provando a mantenere un rapporto sereno per donare la stessa serenità ai loro tre bambini di cui entrambi sono follemente innamorati.