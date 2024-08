Alain Delon è morto, aveva 88 anni. L’attore francese che ha fatto sciogliere i cuori di milioni di fan del cinema, è morto, hanno detto i suoi tre figli domenica. Aveva 88 anni. Ne avrebbe compiuto 89 il prossimo 8 novembre.

Delon non era in buone condizioni di salute da quando ha avuto un ictus nel 2019, e raramente lasciava la sua tenuta a Douchy, nella regione francese della Val de Loire.

Il presidente Emmanuel Macron lo ha salutato come un gigante della cultura francese.

“Alain Delon ha interpretato ruoli leggendari e fatto sognare il mondo. Prestando il suo volto indimenticabile per scuotere le nostre vite. Malinconico, popolare, riservato, era più di una star: era un monumento francese”, ha scritto su X.

Con i suoi sorprendenti occhi azzurri, Delon era talvolta definito il “Frank Sinatra francese” per il suo bell’aspetto, un paragone che Delon non amava. A differenza di Sinatra, che ha sempre negato i legami con la mafia, Delon ha apertamente riconosciuto i suoi loschi amici nella malavita. In un’intervista del 1970 con il New York Times, a Delon fu chiesto di tali conoscenti, uno dei quali era tra gli ultimi “padrini” della malavita nel porto mediterraneo di Marsiglia.

“La maggior parte di loro, i gangster che conosco… erano miei amici prima che diventassi un attore”, disse. “Non mi preoccupo di ciò che fa un amico. Ognuno è responsabile del proprio atto. Non importa cosa fa”.

DELON HA RECITATO NEI FILM DI VISCONTI, ANTONIONI, MELVILLE E LOSEY

Delon raggiunse la fama in due film del regista italiano Luchino Visconti, “Rocco e i suoi fratelli” nel 1960 e “Il Gattopardo” nel 1963. Indimenticabile la sua interpretazione nel film l’Elisse (1962) diretto da Michelangelo Antonioni accanto a Monica Vitti.

Recitò accanto a Jean Gabin nel film del 1963 di Henri Verneuil “Melodie en Sous-Sol” (“Chiunque può vincere”) e fu un grande successo nel film del 1967 di Jean-Pierre Melville “Le Samourai” (“Il figlioccio”). Il ruolo di un killer filosofico a pagamento prevedeva dialoghi minimi e frequenti scene da solista, e Delon brillava.

Delon divenne una star in Francia e fu idolatrato da uomini e donne in Giappone, ma non ottenne mai lo stesso successo a Hollywood nonostante avesse recitato con giganti del cinema americano, tra cui Burt Lancaster quando il francese interpretò l’apprendista-sicario Scorpio nell’omonimo film del 1973.

Nel film del 1970 “Borsalino”, recitò con il collega attore francese Jean-Paul Belmondo, interpretando gangster che si scontrano in un’indimenticabile lotta per una donna.

I momenti più belli includono anche il thriller erotico del 1969 “La Piscine” (“La piscina”), dove Delon fece coppia con l’amante nella vita reale Romy Schneider, in una sensuale saga della Costa Azzurra di gelosia e seduzione. Il film di spicco di Delon negli anni ’70, un decennio in cui lui e Belmondo erano punti fermi del botteghino francese, fu il film del 1976 di Joseph Losey “Monsieur Klein”, in cui interpreta un mercante d’arte nella Parigi occupata durante la seconda guerra mondiale che viene scambiato per un fuggitivo ebreo con lo stesso nome.

UOMO PROBLEMATICO

Nato appena fuori Parigi l’8 novembre 1935, Delon fu dato in affidamento all’età di quattro anni dopo il divorzio dei suoi genitori.

Scappò di casa almeno una volta e fu espulso più volte dai collegi prima di arruolarsi nei Marines a 17 anni e prestare servizio nell’Indocina allora governata dai francesi. Anche lì si mise nei guai per una jeep rubata.

Tornato in Francia a metà degli anni ’50, lavorò come facchino al mercato alimentare all’ingrosso di Parigi, Les Halles, e trascorse del tempo nel quartiere a luci rosse di Pigalle prima di trasferirsi nei caffè della zona bohémien di St. Germain des Pres.

Lì incontrò l’attore francese Jean-Claude Brialy, che lo portò al Festival di Cannes, dove attirò l’attenzione di un talent scout americano che organizzò un provino.

Debuttò nel cinema nel 1957 in “Quand la femme s’en mele” (“Manda una donna quando il diavolo fallisce”).

AMICI LOSCHI

Delon era un uomo d’affari oltre che un attore, sfruttava il suo aspetto per vendere cosmetici di marca e si dilettava con i cavalli da corsa con vecchi amici della malavita. Investì in una scuderia di cavalli da corsa con Jacky “Le Mat” Imbert, una figura nota in una fiorente scena del crimine di Marsiglia.

Le amicizie più losche di Delon esplosero in superficie quando una ex guardia del corpo e confidente, un giovane jugoslavo di nome Stefan Markovic, fu trovato morto in un sacco, con una pallottola in testa, gettato in una discarica vicino a Parigi.

L’attore fu interrogato e scagionato dalla polizia, ma l'”affare Markovic” si trasformò in uno scandalo nazionale. L’uomo accusato dalla polizia dell’omicidio di Markovic (in seguito assolto) era Francois Marcantoni, proprietario di un bar corso e amico di Delon che prosperò nel trambusto del quartiere di Pigalle dopo la seconda guerra mondiale.

DELON ERA UN UOMO SCHIETTO

Delon era schietto fuori scena e corteggiava le polemiche, in particolare quando disse di rammaricarsi per l’abolizione della pena di morte e parlò in modo sprezzante del matrimonio gay, legalizzato in Francia nel 2013.

Difese pubblicamente il Fronte Nazionale di estrema destra e telefonò al suo fondatore Jean-Marie Le Pen, un vecchio amico, per congratularsi con lui quando il partito ottenne buoni risultati alle elezioni locali nel 2014.

Le amanti di Delon includevano Schneider e la modella tedesca diventata cantante Nico, dalla quale ebbe un figlio. Nel 1964 sposò Nathalie Barthelemy ed ebbe un secondo figlio prima di porre fine al matrimonio e intraprendere una relazione di 15 anni con Mireille Darc. Ha avuto altri due figli con la modella olandese Rosalie van Breemen.

Delon ha detto a Paris Match in un’intervista nel 2018 che era stufo della vita moderna e aveva una cappella e una tomba pronte per lui nel terreno della sua casa vicino a Ginevra, e per il suo cane da pastore belga, chiamato Loubo.

L’ultima importante apparizione pubblica di Delon è stata perricevere una Palma d’Oro onoraria al festival di Cannes nel maggio 2019.

Negli ultimi anni, Delon è stato al centro di una faida familiare per le sue cure, che ha fatto notizia sui media francesi.

Nell’aprile 2024 un giudice ha posto Delon sotto “curatela rafforzata”, il che significa che non aveva più piena libertà di gestire i suoi beni. Era già sotto protezione legale a causa delle preoccupazioni sulla sua salute e sul suo benessere.