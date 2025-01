Marco è il titolo di ben due film usciti nel 2024, uno indiano, l’altro spagnolo. In entrambi il protagonista è un losco individuo.

Il titolo della pellicola indiana è semplicemente Marco e ha come protagonista un indiano cresciuto in Italia.

Marco è invece il cognome, il nome è Enric, del protagonista del film spagnolo, Marco, la vertad inventada, ispirato alla vicenda vera di un sindacalista.

Il Marco indiano è stato girato in lingua malayalam e doppiato in hindi per una più larga audience. Il nome Marco ha una effettiva connessione con l’Italia, come vedremo. Viene definito un film thriller d’azione scritto e diretto da Haneef Adeni. Viene considerato il film in lingua malayalam con il maggior incasso di tutti i tempi.

È anche considerato come uno dei più violenti film della storia, paragonabile all’Esorcista, con spettatori che fuggono dalla sala per vomitare.

Il film di Marco il vendicatore

La trama, riassunta da Wikipedia, parte dall’omicidio di Wasim, di cui

Victor, un cieco, è testimone. Nonostante la sua cecità, Victor identifica l’assassino riconoscendo il distinto odore del profumo dell’assassino e del veicolo. L’identificazione di Victor porta i poliziotti a scoprire che l’assassino è Russell Issac, che ha cospirato con il fratello maggiore di Wasim, Tariq, per portare a termine l’omicidio.

Tragicamente, Victor viene catturato da Russell, che lo getta in una vasca di acido fluoridrico, provocando la sua morte atroce. Il fratello di Victor, George Peter, il patriarca della famiglia Adattu, è devastato dalla perdita.

Marco, il fratello adottivo di Peter che era stato mandato in Italia per sicurezza, torna dopo aver appreso della morte di Victor. Alla cerimonia funebre di Victor nella loro chiesa locale, Marco giura di vendicare la morte di Victor, dichiarando la sua intenzione di eliminare tutti coloro che sono coinvolti nell’atto atroce. Peter informa Marco che Tony e Russell erano responsabili della morte di Victor.

Un bagno di sangue

Mentre Marco si prepara a vendicarsi, Russell rivela la sua vera natura ferendo gravemente Marco e usando una motosega per mutilare il braccio di Anwar, il braccio destro di Marco. Un Marco infuriato reagisce, uccidendo gli scagnozzi di Russell con la motosega. Mentre si prepara a uccidere Russell, Marco scopre che la ragazza di Victor, Isha, è incinta del figlio di Victor ed è tenuta prigioniera da Tony.

Marco cattura e tortura Dev, che confessa che Isha è con Russell, prima di morire in un’esplosione provocata da lui. Marco assalta la fabbrica di Issac, combattendo i suoi scagnozzi in una lotta brutale per salvare Isha. Tuttavia, Tony inganna Marco, rivelando che Isha è chiusa nel bagagliaio dell’auto di Russell. Marco e Anwar seguono Tony fino alla sua pensione, dove Tony tenta di contrattare per la sua vita.

Dopo aver scoperto che Tony è bisessuale, Marco taglia la mano di Tony e la invia a Russell, camuffata da valigia piena di soldi. In una trappola finale, Marco trucca la sedia di Tony con un detonatore, facendo innescare la bomba proprio mentre Tony viene impiccato. Mentre Tony viene appeso in aria, la bomba esplode, causandogli sofferenza. Russell è inerme fuori dal magazzino e non è in grado di fare nulla, ma guarda Tony soffrire nei suoi ultimi momenti. Peter uccide Tariq impiccandolo.

Disperato per la vendetta, Russell chiede aiuto al fratello adottivo Cyrus, uno spietato macellaio. Lanciano un attacco alla famiglia Adattu, durante il travaglio di Isha, e iniziano a massacrare la famiglia. Nonostante i coraggiosi sforzi di Peter, Cyrus e Russell uccidono tutti i membri della famiglia, compresi i bambini, la fidanzata di Marco Maria e Isha, uccidendola brutalmente e rapendo il suo bambino neonato.

Marco, gravemente ferito e indifeso, è lasciato a piangere la morte della sua famiglia. Peter esorta Marco a vendicare non solo Victor, ma l’intera famiglia. Marco adotta un aspetto sorprendente e spaventoso e affronta Cyrus e Russell nella loro fabbrica.

Marco combatte contro i loro scagnozzi in una sanguinosa resa dei conti, dove uccide Russell pugnalandolo e strappandogli il cuore. In un incontro culminante con Cyrus, che tiene il neonato sopra una vasca di acido, Marco lo decapita e salva il bambino prima che sia spinto nell’acido. Marco completa il suo percorso di vendetta e lascia la fabbrica con il bambino.

Il Marco spagnolo è un film diretto da Aitor Arregi e Jon Garaño con Eduard Fernández e Nathalie Poza.

Il film è ispirato a fatti realmente accaduti.

Ambientato a Barcellona, descrive la vita di Enric Marco, che fu sindacalista spagnolo e Segretario Generale della CNT (Confederación Nacional del Trabajo). Inoltre fu presidente dell’associazione Amicale de Mauthausen. Nel 2005 si scoprì che le sue affermazioni di essere un sopravvisuto dell’Olocausto erano solo menzogne, che Marco utilizzò per arrivare ad ottenere posizioni privilegiate. Il film illustra come Marco è stato smascherato e le conseguenze di queste sue azioni menzognere.